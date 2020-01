Funnet drept med stikkskader - fire menn siktet i dobbeltdrapssaken

To menn i 30-årene og en mann i 50-årene er siktet i forbindelse med dobbeltdrapet i Arna. I tillegg er en mann siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis.

Bare timer etter funnet av den siste døde, ble to bergensmenn pågrepet mandag kveld.

Det skjedde i 21-tiden, og ifølge politiet var de to sammen i en bolig i Bergen sentrum da politiet tok dem.

Politiet oppga dem til å være menn i 30- og 50-årene. Tirsdag ble en tredje mann pågrepet under en væpnet aksjon i Arna. En mann som ble tatt med til politistasjonen som vitne under samme aksjon, har etter avhør fått status som siktet, opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag kveld. Han er siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis i saken.

Skal ha blitt stukket

BT er kjent med at de to avdøde skal ha blitt påført flere skader. De har skader som kan stamme fra kniv eller andre skarpe gjenstander.

Det er usikkert om politiet har beslaglagt våpen eller gjenstander som harmonerer med skadene som er påført. Dette ønsket de ikke å kommentere på pressekonferansen.

FORSVARER: Advokat Kjetil Ottesen var tirsdag i avhør med en av de siktede mennene.

Nekter skyld for drap

Yngstemann som ble tatt mandag kveld er 36 år og tidligere straffet gjentatte ganger. Blant annet er han dømt for vinningsforbrytelser, ruskjøring og bruk av amfetamin.

Mannen satt tirsdag i avhør i seks timer på politihuset i Bergen og skal fremstilles for varetektsfengsling onsdag, ifølge hans forsvarer.

– Han har gitt en lang forklaring til politiet, og erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Han vil be om å bli løslatt under fengslingsmøtet, sier advokat Kjetil Ottesen.

– Han synes det er opprivende å bli anklaget for dette. Det er en tøff tid for ham, legger forsvareren til.

Ottesen forteller at han ikke har mottatt dokumenter i saken.

Dømt over 20 ganger

Den eldste av de tre siktede er en 56-åring, bosatt i Bergen og tidligere straffedømt mer enn 20 ganger. Seinest i fjor høst ble han dømt til fengsel for blant annet oppbevaring av narkotika og promillekjøring.

Han er også dømt for familievold og for brudd på kontaktforbud. 56-åringen har også eldre dommer for narkotikaovertredelser.

– Han er sterkt preget av situasjonen og tar anklagene tungt. Han ønsker ikke å forklare seg. Han har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, sier forsvarer Einar Råen.

Begge mennene vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

AKSJON: Den siste av de tre siktede ble pågrepet i Arna tirsdag. Foto: Alice Bratshaug

Konkurssaker

Den tredje siktede ble pågrepet i en aksjon mot et boligkompleks i Arna i Bergen. Denne mannen er 33 år og bosatt utenfor Bergen, ifølge offentlige registre.

BT får opplyst at han langt tilbake i tid har vært involvert i straffesaker. De siste årene har han vært involvert i flere konkurssaker. Han har fått oppnevnt advokat Erik Mjell som forsvarer. Han har ikke svart BT.

Mannen vil bli avhørt tirsdag kveld, opplyste politiet på kveldens pressekonferanse. Først etter avhør bestemmer politiet om de ønsker å fengsle også ham.

Samtidig som denne mannen ble pågrepet, ble to andre menn tatt med fra samme sted, med status som vitner.

En av disse har altså etter avhør blitt siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis.

UNDERSØKELSER: Kriminalteknikere har jobbet ved hospitset i Møllendalsveien i mange timer tirsdag. Politiet jobber blant annet ut fra en teori om at dette er drapsåstedet. Foto: Eirik Brekke

– Sentral adresse

Tirsdag aksjonerte politiet mot et hospits i Møllendalsveien.

– Dette stedet er en sentral adresse i vår sak, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Ved 12-tiden ble det gjort søk med hund rundt boligen i Møllendalsveien. Det er flere overvåkingskameraer ved huset.

– Møllendalsveien er en sentral adresse for politiets etterforskning. Det gjenstår kriminaltekniske undersøkelser og noen vitneavhør, sa politiinspektør Tore Salvesen under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Totalt er det 30 personer som jobber med taktisk og teknisk etterforskning av saken, ifølge Salvesen.

DOBBELTDRAP: To personer ble funnet drept ved Gullfjellsveien mandag. Foto: Bård Bøe

– Styrker drapshypotesen

Politiadvokat Inger-Lise Høyland bekrefter at en av politiets hypoteser innebærer innebærer at de avdøde har blitt drept et annet sted, og deretter fraktet til funnstedet.

– Foreløpige opplysninger fra obduksjonen styrker politiets hypotese om at de to ble drept, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Det var turgåere som slo alarm og varslet politiet, etter å ha funnet blodige gjenstander i en liten elv på stedet. Politiet gikk først ut med en pressemelding om at en kvinne var funnet død, og flere timer seinere fant de mannen.

