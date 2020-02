Det stjålne AFK-bildet har kommet til rette

Bildet ble tatt utenfor Rådhuset i går.

KOMMET TIL RETTE: AFK-bildet er nå i trygg oppbevaring hos Gategalleriet. Foto: Christer Holm

Christer Holm, daglig leder i Gategalleriet, fikk en e-post klokken 20.50 onsdag kveld fra en venn av personen som stjal bildet.

40 minutter seinere var AFK-bildet i trygg oppbevaring hos Gategalleriet.

– Jeg kom hjem og skulle ta en rolig kveld. Så fikk jeg en mail der det sto at noen hadde fått bildet hjem til seg selv, og at tyven hadde fått kalde føtter, sier Holm.

– Fikk kalde føtter

Han forteller at personen sa at han «ikke visste at noen eide det» siden ingen ble anmeldt da Listhaug-bildet forsvant.

– Da han hørte at noen ville anmelde det, så fikk han kalde føtter og tok kontakt med meg, opplyser Holm.

Han dro til huset i Sandviken hvor bildet ble oppbevart, og hentet bildet.

– Det gikk ganske smertefritt, sier lederen av Gategalleriet.

Forsøkte å selge videre

Personen som stjal bildet skal ha forsøkt å selge det videre, opplyser Roger Iversen, som utlyste en dusør på bildet.

– Det er heldigvis lite skade på bildet. Vi er overlykkelige i kveld, sier han.

Bildet har fått noen få risper nederst, viser Iversen.

Han sier at personen som overleverte bildet ikke har etterspurt dusøren.

– Den vil ikke bli utbetalt med mindre personen gir identiteten sin, og politiet har oppklart saken, sier Iversen.

