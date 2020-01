Dette møtte Silje og venninnen på vei over fjellet

Både buss og vogntog blåste av veien på riksvei 52 i dag.

MÅTTE VENTE: Silje Moksnes og venninnen var på vei fra Bergen og østover da de ble stoppet av en brøytebil midt i veien på Hemsedalsfjellet. Foto: Silje Moksnes

I 15-tiden torsdag kom Silje Moksnes og venninnen kjørende i en personbil på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

– Midt oppe på fjellet var veien blokkert av en brøytebil, forteller Moksnes på telefon til BT.

Hun anslår at de måtte vente noen minutter før de fikk kjøre videre.

– Jeg antar den sto der for å stoppe trafikken midlertidig, forklarer hun.

Like etter kjørte nemlig de to venninnene forbi et vogntog med henger som holdt på å bli berget.

– Det er fint å kjøre over fjellet, med unntak av det dårlige været som kommer brått på. Det er vinden som er problemet, sier Moksnes.

Hun beskriver det som at det plutselig blir helt hvitt. Kun brøytepinnene vises.

Foto: 2211-tipser

Buss og vogntog blåste av veien

Vinden førte til to hendelser der kjøretøy blåste av veien torsdag.

Vegtrafikksentralen sendte ut obs-varsel om forholdene på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Tunge eller høye kjøretøy bes ferdes forsiktig fordi det er mye vind over fjellet, het det i meldingen.

I 16-tiden var det vindkast opp mot 30 meter i sekundet, ifølge vindnå.no.

Vinden skal roe seg ned til kvelden igjen, opplyser Vegtrafikksentralen på Twitter ved 13.25-tiden torsdag.

I 17-tiden opplyser trafikkoperatør Nina Heggernes at riksvei 52 er åpen for fri ferdsel.

Foto: 2211-tipser

– For noen timer siden var det en buss som sto fast i en snøfonn. Et vogntog er også berget. Det blåser veldig sterk sidevind og den tar tak i tomme trailere, sier trafikkoperatør Hanne Norheim til BT.

– Vurderer dere å stenge Hemsedalsfjellet?

– Nei, sikten er bedre, og det er ikke like mye snø der, nå er det vinden som er utfordringen, sier Norheim.

Det er snø- og isdekke, stedvis redusert sikt og vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind og snøfokk. Klokken 13.30 var det én plussgrad, stiv kuling og lette sluddbyger. Store kjøretøy må være obs på kastevind, spesielt kjøretøy uten last, opplyser Vegtrafikksentralen i trafikkmeldinger for fjellet i Sør-Norge.

Meteorologene melder på Twitter at snøværet gir flere gule farevarsel fremover. Både torsdag og fredag blåser det kraftig i fjellet i Sør-Norge, og dette gir snøfokk og dårlig sikt.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 17:32

