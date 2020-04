Norske kommuner får bare en femdel av smittevernutstyret i Norge. – Ulogisk og uklokt, mener byrådslederen.

Kommunene mener legevakt og sykehjem bør få en større andel av utstyret.

Veldig mange har behov for smittevernutstyr i disse dager. Her pakker Wenche Thorsen Strømmen og Merethe Sævareid ved Smittevernkontoret i Bergen utstyr som skulle til fastleger. Bildet ble tatt 3. mars, før behovet økte kraftig i Norge. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Koronapandemien har ført til stor etterspørsel etter smittevernutstyr, det vil si engangsfrakker, munnbind, hansker og alt annet som er nødvendig for å behandle koronasyke uten å bli smittet selv.

Det er opprettet en nasjonal ordning for smittevernutstyr, administrert av Helse Sør-Øst. Utstyret må i stor grad kjøpes utenlands, og fordeles deretter med 70 prosent til sykehus og 20 prosent til kommuner.

10 prosent holdes tilbake som en nasjonal sikkerhetsmargin.

– Behovet størst i første linje

Men nå mener norske kommuner at de bør få en større andel av dette utstyret.

– I den fasen av pandemien vi er i nå, er det åpenbart at behovet for smittevern er størst i førstelinjetjenestene. Derfor mener vi det er ulogisk og uklokt at kommunene bare får 20 prosent, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer.

Han sier at han er sikker på at han snakker på vegne av hele Kommune-Norge. Temaet er tatt opp av kommunenes interesseorganisasjon KS.

– Det er heldigvis ikke så veldig stort trykk i helseforetakene, fordi vi har fått smittespredningen under kontroll. Samtidig er behovet for utstyr i de kommunale tjenestene permanent høyt. Vi mener at fordelingen ikke har tatt høyde for det, sier han.

Byrådsleder Roger Valhammer har flere ganger tatt opp problemene med å få nok smittevernutstyr, senest i forretningsutvalget denne uken. Foto: Tor Høvik

Smitteutbrudd øker behovet

Valhammer viser til at legevakt, hjemmetjenester og sykehjem trenger mye smittevernutstyr.

– Får vi smitte på et sykehjem, øker behovet for utstyr veldig. Vi har vært opptatt av at vi skal ha nok på lager til at vi tåler at en slik smitte oppstår på flere sykehjem samtidig, sier han.

Oppstart av skoler og barnehager vil også gi et visst behov for engangshansker og antibac.

– Men her kan mye gjøres med såpe og vann, så jeg tror ikke det blir et problem, sier byrådslederen.

Engangshansker og tøy er blant det det er rift om nå. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Vet ikke hva som kommer

Byrådslederen sier at det også er et problem at kommunene ikke får informasjon om hva de vil få av utstyr.

– Vi vet ikke hva vi får før det blir pakket ut. Vi burde få vite hva vi får og når vi får det, sånn at vi kan planlegge bedre, sier han.

Valhammer understreker at kommunen ikke mangler utstyr akkurat nå.

– Men vi har vært opptatt av å bygge opp et lager, så vi skal tåle en økning i forbruket. Derfor har vi kjøpt inn alt vi har klart selv. I tillegg har vi bestilt det vi kan fra lokale produsenter, sier han.

BT har tidligere skrevet om Norheimsund-bedriften som syr smitteverndrakter til Bergen kommune, og Janus som lager 10.000 vaskbare munnbind.

– Janus-munnbindene er et føre-var-innkjøp, og er ikke ment å erstatte de godkjente munnbindene vi får tak i ellers, sier Valhammer.

– Ikke noe å irritere seg over

Fylkeslege Helge Arianson er koordinator og fasilitator for fordeling av smittevernutstyr mellom kommunene og helseforetakene i Vestland.

Hun sier fordelingsordningen så langt har fungert svært bra i Helse Vest, og at de som trenger mer utstyr vil få det.

– Dette ser jeg ingen grunn til å irritere seg over. Det viktigste er at ingen så langt har stått i en situasjon der de har manglet utstyr for å beskytte seg. Noen ganger har det nærmet seg, og da har de fått hjelp. Vi følger med på dette, og har ikke fått noen meldinger om at det ikke har ordnet seg, sier Arianson.

Dersom kommuner opplever mangel på utstyr, kan de melde fra via en Altinn-ordning rett til Helsedirektoratet, eller i møter som jevnlig blir holdt mellom kommunene og helseforetakene.

Fylkeslege Helge Arianson sier at fordelingsordningen så langt har fungert svært bra i Vestland. Foto: Rune Nielsen

Har ikke meldt om mangel

Bergen kommune har ikke meldt fra til fylkeslegen at de har for lite utstyr.

– Alle har knapt med utstyr, det vet vi. Men når jeg snakker om kritisk mangel betyr det at de ikke har utstyret de trenger for å gjøre oppgavene sine. Bergen er en kommune med mange smittede og syke, og vi vet godt at også de har knapt med smittevernutstyr, sier Arianson.

Kommunene blir også oppfordret til å skaffe seg smittevernutstyr på vanlig måte ved å kjøpe det. Fylkeslegen sier at Bergen kommune er en av dem som har vært flinke til å skaffe utstyr selv.

Hun er klar over at flere kommuner er misfornøyde med fordelingsordningen i dag.

– Flere kommuner har sagt det samme. Fordelingsnøkkelen er basert på folketall og på en deling mellom sykehus og kommuner. Den tar ikke hensyn til smittetall. Ingen vet helt hva den riktige fordelingsnøkkelen er. Ti prosent av utstyret blir holdt tilbake, slik at det kan brukes som en buffer der det er behov. Dersom dette viser seg å være en feil fordeling, vil vi bidra til å justere den, sier Arianson.

– Anekdoter

På spørsmål om mangel på smittevernutstyr i eldreomsorgen, svarte helsedirektør Bjørn Guldvog onsdag at det er mest anekdoter om at utstyr ikke finnes.

– Vi må ha det i klartekst fra kommunene hvis det er slik at de mangler smittevernutstyr, sa Guldvog på pressekonferansen.

– Vi har meldt våre behov tydelig til Helsedirektoratet, og meldt fra om manglende informasjon. Men vi er ikke noen akutt nød, så det har handlet om fremtidige behov, sier Valhammer.