– Det er som å se en stille, usynlig død

De har på ulik vis preget Bergen. Slik reagerer de på de spesielle bildene som viser en forandret by i koronakrise.

Dronevideoen viser en solfylt dag i Bergen sentrum, men folketomme gater.

En global pandemi har innen få måneder satt et sterkt preg på bybildet i Norges nest største by.

Forfatteren Gunnar Staalesen bor i Bergen sentrum, og har skrevet romaner med handling i byen.

– Det er som å se en scene fra en science fiction-film i etterkant av en gåtefull katastrofe. Ikke et atomangrep eller et jordskjelv, men en stille, usynlig død, sier forfatteren og bergenseren Gunnar Staalesen.

Forfatter, dramatiker og bergenspatriot Gunnar Staalesen sier bildene fra sentrum minner om en «stille, usynlig død». Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Man ser hvor vakker byen er

– Når man ser Bergen i solskinn som her, ser man jo hvor vakker byen er, med sine velholdte, stilfulle sentrumskvartaler, men noe mangler, sier bergenseren, og tilføyer:

– Når kameraet passerer Den Nationale Scene, som også er stengt i disse dager, blir man minnet på hva det er man ser.

– Det er en tom kulisse, et scenebilde uten skuespillere, en filmkulisse uten aktører. Men heldigvis er vi trygge på at det vil gå over. Om ikke så altfor lenge vil gatene igjen fylles opp, teatrene vil åpne og scenen vil fylles av skuespillere, både innenfor og utenfor teateret. Først da blir Bergen byen vår igjen, avslutter forfatteren.

Ola Hiis Bergh sier at han aldri har sett Bergen så spøkelsesaktig. Foto: Eirik Brekke

Ola Hiis Bergh (84) er tidligere turistsjef i Bergen, og er født og oppvokst i byen.

– Jeg var 9 til 14 år under okkupasjonen og jeg kan ikke huske å ha opplevd Bergen så spøkelsesaktig som i den videoen, sier han.

Samtidig retter han ros mot bergensere som overholder innereglene. Han understreker at smitteøkningen den siste tiden har bremset opp.

– De folketomme gatene er trist å se, men også forståelig. I min tid som turistsjef var min oppgave å lage liv og røre i Bergen. Vi lever i en annen tid nå. Jeg er glad for at bergensere følger oppfordringen om å holde seg hjemme, sier han.

«Vakker, gjenkjennelig, helt feil, men også trygg og håpefull». Slik beskriver byarkitekt Maria Molden bildene fra Bergen sentrum. Foto: Marita Aarekol

Maria Molden ble for tre år siden Bergens første byarkitekt siden 1971.

Hun synes videoen viser Bergen som «både vakker, gjenkjennelig, helt feil men også trygg og håpefull».

– Vakkert fordi byen er vakker i vårlyset som nådeløst får frem detaljene i bygg og byrom og viser oss omtanken i det som er skapt der.

Gjenkjennelige fordi det er denne vinkelen vi tegner byen fra. Vi som tegner planer og bygg, studerer kart, legger veilinjer og gatebelegning har denne vinkelen som vår arbeidsflate.

– Helt feil fordi alt vi bygger og skaper er for at folk skal komme og trives i byen. Her er byen skremmende tom, og jeg tenker at vi må gjøre alt vi kan for at byen igjen kan leve når dette er over. Det blir kanskje en ny dugnad.

Håp og trygghet

Og til slutt gir den mye håp og trygghet, tilføyer byarkitekten.

– Fordi det ligger en soliditet i de bygde omgivelsene som filmen uttrykker så fint. En slags evighet og permanens i bygg og byrom som ligger og venter på oss. Menneskene er små mens byen er stor og omfavnende, trygg og vakker.

– Det gir håp fordi den er der, når dette er over og står klar for nye gode folkerike møter i fremtiden.