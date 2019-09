I helgen er det fare for flom og jordskred, varsler NVE. Politiet styrker bemanningen i påvente av uværet.

– Vi styrker bemanningen, spesielt i Sogn og Fjordane der det er ventet at det største trykket vil komme, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Politiet klargjør også for styrking, hvis det skal komme større behov i løpet av helgen:

– Særlig i Voss-traktene. Så er det ellers en generell styrking av bemanningen. Vi vet aldri med været, og hvilke utslag det vil gi. Nå er det et oransje farevarsel, så det kan fort bli noe, sier Algrøy.

Oransje flomvarsel søndag

Søndag har NVE et oransje flomvarsel som gjelder for hele Hordaland.

– Vi har mottatt melding fra NVE om at flomvarselet på oransje nivå er utvidet til også å omfatte Hordaland, skriver fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand i en pressemelding.

Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Det er mest midtre og indre strøk som er utsatt.

– Det er fremdeles usikkerhet knyttet til både temperatur- og nedbørsutviklingen, skriver fylkesberedskapssjefen.

Flere veier stenges på grunn av rasfare. Både fylkesvei 331 på strekningen Urnes-Skjolden, og fylkesvei 92 mellom Arnafjord-Vik stenges klokken 22 lørdag kveld, melder Vegtrafikksentralen.

Økende vindhastighet

Vindhastighetene har steget jevnt og trutt på Vestlandet og skal øke ytterligere utover kvelden lørdag.

– Vi har allerede fått den første smakebiten av lavtrykket, sier meteorolog Isak Slettebø i Stormgeo.

– Nå er det frisk bris. Utover kvelden vil det blåse opptil liten storm med sørvestlig retning fra Bergen og nordover mot Stadt, legger han til.

– Bygene slår inn søndag

På søndag vil nedbøren også for alvor slå inn, med nedbørsmengder opp mot 70 mm. Dette vil særlig merkes i Sogn og Fjordane.

Vinden og nedbørsmengdene fører til skredfare.

Tor Høvik (arkiv)

– Det er ikke bare været i morgen som påvirker dette. Det er også været som har vært. Nå har det snødd, og den snøen kommer til å smelte. Det er en litt kritisk situasjon, sier Slettebø.

– Hold deg unna fjellet

Samtidig vil vinden blåse rett på land, noe som gjør at vindkastene vil merkes i indre strøk.

– Det er ikke lurt å gå på fjellet i morgen. Stort sett er det gult farenivå, men enkelte steder er det oransje nivå, opplyser meteorologen.

NVE varsler om gult farenivå for flomfare for deler av Vestlandet lørdag, med oransje jord- og flomskredfare for midtre og indre deler av Sogn og Fjordane og Hordaland.

Roer seg i neste uke

Trøsten for vestlendinger er at intensiteten på regnbygene vil roe seg inn mot neste uke:

– Så snart stormen treffer norskekysten så mister den energi. Man vil få byger og nordvestlig vind de første dagene i neste uke, noe som betyr regnbyger langs kysten, sier han.

Deretter vil det bli kjøligere i forbindelse med at nordavinden slår inn over landet, opplyser Slettebø.