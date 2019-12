Det var ikke byen jeg falt for, men folkene

Dag 21: Bergenseren

Publisert: Publisert: Nå nettopp

JULEKALENDER: Det er mange grunner til å elske Bergen. I dagens luke kan du høre én av dem.

Det er mange grunner til å elske Bergen og Vestlandet. I årets julekalender «24 grunner til å elske Bergen» gir vi deg noen av dem. Hver dag frem mot jul kan du høre en personlig tekst fra en BT-journalist. Du kan høre den i appen BT Lytt eller direkte på denne siden ved å klikke på avspillingsknappen nedenfor.

Hør dagens episode her:





For å laste ned BT Lytt kan du gå til App Store (for iPhone/iOS) eller Google Play (for Android).





Teksten er skrevet av Ingunn Røren og lest av Jorunn Torsheim. Vil du lese teksten, finner du den her.

Publisert: Publisert 21. desember 2019 08:32

Mest lest akkurat nå