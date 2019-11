Slik kjører du rundkjøringen i Vågsbotn

Det siste døgnet har denne rundkjøringen blitt heftig debattert i sosiale medier.

«Jeg blir like forbanna og oppgitt hver gang,» starter Facebook-posten til yrkessjåfør Christer Evensen med.

Mandag skulle han gjennom rundkjøringen i Vågsbotn fra Arna til Bergen sentrum. Evensen forteller at han for tredje gang i løpet av tre år havnet i sammenstøt med en annen bil i rundkjøringen.

Responsen på Facebook og observasjoner Evensen har gjort, avslører at bergensere er usikre på trafikkreglene i rundkjøringen. Facebook-innlegget er blitt delt av hundrevis av personer, og i BTs trafikkgruppe på Facebook.

– Det har vært blandet respons. Noen har sendt meg sinte meldinger og skrevet at jeg er en inkompetent yrkessjåfør. Andre synes jeg har tatt et bra initiativ ved å skrive innlegget, sier Evensen.

– Havner i blindsonen

Ifølge Evensen har hendelsesforløpet vært det samme i alle sammenstøtetene. Han har ligget i venstre fil på vei mot sentrum fra Arna. Til høyre for ham ligger en bil med planer om å ta samme avkjørsel.

FRA ARNA: Slik er det skiltet i rundkjøringen på Vågsbotn. Alice Bratshaug

– Bilene har ligget i blindsonen min hele veien rundt. I det jeg blinker ut av rundkjøringen, har jeg tatt siden på bilen, sier Evensen til BT.

Enkle regler

Trafikklærer Eirik Haukedal sier reglene i rundkjøringen er enkle, og han legger fil-diskusjonen raskt død når BT møter ham. Bilene som skal til Bergen fra Arna skal ligge i venstre fil i rundkjøringen, forklarer Haukedal.

FØLG PILENE:– Rundkjøringer er egentlig bare et kryss med en runding i midten. De samme skiltreglene gjelder, sier han. Alice Bratshaug

I videoen øverst i saken kan du se hvordan du skal legge deg og blinke i rundkjøringen.

Han mener bilister tenker for komplisert i rundkjøringen.

– Se på skiltene og ikke kjør etter gammel vane. Dersom pilen har en knekk mot venstre, så er det venstre felt man skal ligge i, sier han.

VENSTRE: Når du skal mot Bergen fra Arna, skal du ligge i venstre fil i rundkjøringen, viser skiltene. Google Maps

Fra Arna, kjører man først forbi et skilt noen hundre meter før rundkjøringen. I tillegg er det et skilt ved siden av rundkjøringen, i tillegg til skjermer over filene.

– Det blir ikke stort tydeligere enn det. Det eneste som kunne vært bedre var om veibanen hadde vært markert med «Bergen.» Men dette er ikke særlig vanlig i Norge, sier Haukedal.

Mange kjører feil

Selv om reglene er enkle, sier han at elevene noen ganger blir usikre.

– Det er mange som kjører feil i rundkjøringen, og elevene tar gjerne etter andre på veiene. Heldigvis er det enklere å lære en nybegynner trafikkreglene enn de som har kjørt på veiene i mange år, sier Haukedal.

Flere lastebiler legger seg i høyre fil i rundkjøringen, selv om bilen skal fra Arna til Bergen.

– Det er for at sjåførene skal få oversikt over blindsonene. Blindsonen er mindre om lastebilsjåføren får personbilene på venstresiden, sier han.

Når BT kjører gjennom rundkjøringen, er skiltet over filen til høyre slått av.

– Men dette har ikke noe å si. Pilene på skiltet ved siden av sier hvor du skal ligge, sier han.

Har du opplevd farlige situasjoner her?