Nå lover Statens vegvesen at det skal bli enklere å kjøre rundkjø­ringen i Vågsbotn

Denne uken jobber arbeider Statens vegvesen med nye alternativer til skiltingen i rundkjøringen.

SKAL BLI BEDRE: Statens vegvesen forteller de oppdaget feilen på det ene skiltet forrige uke. Nå blir det bedring, lover Vegvesenet. Foto: Bjørn Erik Larsen

Forrige uke viste trafikklærer Erik Haukland hvordan det er riktig å kjøre rundkjøringen i Vågsbotn.

For mange var svaret hans oppklarende, mens andre mente at diskusjonen ikke kunne legges død helt ennå:

Flere påpekte at skiltet over høyre fil har vært sort lenge, og at dette bidro til både forvirring og farlige situasjoner.

– Feilmelding ikke fanget opp

I slutten av forrige uke ble Statens vegvesen oppmerksom på problemene i rundkjøringen, ifølge Kristoffer Giske, byggeleder for driftskontrakt elektro i Vegvesenet.

– Feilmeldingen har ikke blitt fanget opp fra våre styresystemer. Det må vi bare beklage. Skiltet har nok vært mørkt de siste månedene, sier Giske.

På det elektroniske skiltet over høyre fil skal det stå pil mot E39 Ålesund og Knarvik, pil mot rasteplass og pil mot Vikaleitet. Dersom Eikåstunnelen blir stengt, vil bilister bli dirigert via Vikaleitet til Haukås.

SORT: Skiltet over høyre fil blir skrudd på så raskt som mulig, lover Statens vegvesen. Skiltet til høyre kan bli fjernet. Foto: Alice Bratshaug

– Vi jobber med å få liv i skiltet igjen så raskt som mulig.

BT skrev forrige uke om en yrkessjåfør som sier han flere ganger har kollidert i rundkjøringen.

– Å få liv i skiltet vil løse store deler av problematikken, og folk vil få bedre forståelse for plassering i rundkjøringen, sier Giske.

Vurderer å fjerne skilt

Flere lesere har irritert seg over skiltet som er plassert på høyre side av veien.

– Jeg tror også dette kan være med å skape forvirring. Vi har en dialog med skiltmyndighetene. Et alternativ vi vurderer er å fjerne skiltet på høyre side. Før vi beslutter eventuelt å fjerne skiltet plassert til høyre for veibanen, vil vi først prioritere å få det mørke skiltet på, sier han.

Tomislav Jajcinovic i Statens vegvesen lover også bedring.

– Ledelinje for å lede trafikken i sirkulasjonsarealet er merket og er delvis slitt vekk. Dette vil bli merket opp igjen til neste sesong, sier han.

Han sier det ikke vil bli aktuelt å male «E39 Bergen» i veibanen i rundkjøringen.

