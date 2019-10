Fra nyttår må alle kommuner ha psykolog. I Vestland mangler over halvparten.

Mange av kommunene sliter med å få tak i søkere.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

FOREBYGGER: Silje Midtbø Vevle og Marius Jakobsen er to av tre kommunalt ansatt psykologer på Osterøy. Mandag startet de et forsøk med drop-in-foredrag for foreldre og folk som jobber med barn og ungdom. Ørjan Deisz

13 kvinner og en mann har tatt plass i undervisningsrommet på det splitter nye helse- og omsorgssenteret i Lonevåg på Osterøy. Klokken er 08, og kommunen har invitert til drop-in-kurs om angst og nedstemthet hos barn og unge.

Fem mandager skal Marius Jakobsen og Silje Midtbø Vevle ha miniforelesninger til foreldre og andre som forholder seg til barn og ungdommer.

– Så flott at så mange kom. Det er første gang vi gjør noe sånt. I morges da vi kjørte til jobb var vi litt redde for at det ikke kom noen, sier Vevle og ler.

BT-kartlegging

De er to av i alt tre kommunepsykologer i øykommunen. Fra 1. januar skal psykolog være en del av helse- og omsorgstilbudet i alle landets kommuner. Dette kan skje enten i form av egen ansatt, interkommunalt samarbeid, eller kommunene kan leie inn private tjenester.

Bergens Tidende har sjekket hvordan det står til i kommunene i Vestland. Tre måneder før fristen går ut, står over halvparten uten psykolog. Vi har da tatt utgangspunkt i dagens kommunestruktur.

Samtidig viser tall fra Helse Bergen at 25–30 prosent av henvisningene til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten blir avvist. Viktigste grunn til avvisningen er at pasienten i stedet skal tas hånd om av primærhelsetjenesten – altså i kommunen.

FOREBYGGING: Marius Jakobsen ser de siste av kursdeltakerne vel ut døren for denne gang. Han og kollegaene vil gjerne drive med forebyggende tiltak. Det vil spare folk for mange plager. Dessuten er det er billigere å forebygge enn å reparere. Ørjan Deisz

En psykolog på fem kommuner

Noen kommuner har lyst etter psykolog, uten å få søkere. Mange vil dele psykolog med nabokommuner, eller kommuner de skal slå seg sammen med fra nyttår.

11 kommuner opplyser at psykologen er sluttet eller at de ikke får kvalifiserte søkere: Austevoll, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Gulen, Askvoll, Fjaler, Bømlo, Samnanger og Meland.

Fire kommuner oppgir at de prøver å etablere interkommunalt samarbeid: Eidfjord, Ulvik, Voss og Hyllestad.

I Nordfjord må én psykolog dekke fem kommuner (Eid, Stryn, Selje, Gloppen og Bremanger) mens Solund med bare 815 innbyggere har ansatt psykolog i full stilling.

Stryn regionråd organiserer et fellesskap med ni psykologer fordelt på Høyanger, Aurland, Lærdal, Årdal, Sogndal, Luster og i regionen.

Ni kommuner mangler psykolog i dag, men får det etter kommunesammenslåing ved nyttår: Granvin, Meland, Ullensvang, Balestrand, Hornindal, Jølster, Leikanger, Naustdal og Vågsøy.

Statlig støtte

Fra Helsedirektoratet kan kommunene få opptil 410.000 kroner i støtte til hver stilling. Til nå er det gitt tilskudd til 590 psykologstillinger i til sammen 380 kommuner og bydeler.

Stord ser seg likevel ikke råd til å oppfylle lovkravet:

– En vanskelig økonomisk situasjon gjør at det ikke er satt av midler på budsjettet, opplyser kommunalsjef Knut J. Gram.

Askøy hadde en av landets best utbygde psykologtjenester med åtte psykologer og gratis lavterskeltilbud for alle innbyggere. Da økonomien strammet seg, forsvant fem av stillingene.

Les også Skammelige kutt rammer psykisk syke på Askøy

Venter på avklaring

Stortingsvedtaket som pålegger kommunene å ha tjenesten, sier ikke noe om hva psykologene skal gjøre. De kan ta imot pasienter eller være rådgiver for andre tjenester.

I Tysnes venter de på at politisk avklaring av psykologens rolle.

– Samtidig ser vi at psykisk helse blir et stadig viktigere felt for kommunehelsetjenesten, for spesialisthelsetjenesten legger ned senger og overlater mer til kommunene, sier rådmann Steinar Dalland.

MANGE AVVISES: Spesialrådgiver i divisjon for psykisk helsevern i Helse Bergen, Geir Lien, er bekymret for hvordan pasientene ivaretas hvis ikke primærhelsetjenesten har kapasitet nok. ODD MEHUS (arkiv)

Vises tilbake til kommunen

Når Helse Bergen avviser så mange henvisninger, skjer det ut fra faglige vurderinger som tilsier at pasientene bør tas hånd om av primærhelsetjenesten i stedet, ifølge Geir Lien, spesialrådgiver i divisjon for psykisk helsevern.

Han peker på at primærhelsetjenesten har kompetanse på å ivareta pasienter med mildere psykiske helseutfordringer, og ofte med godt resultat

«Kommunepsykologer har sin rettmessige plass i denne tjenesten. Når tilbudet i primærhelsetjenesten er begrenset, er det en risiko for at pasienten ikke blir ivaretatt slik ønskelig er», skriver han i en e-post.

– Kan bli dårligere

Han frykter da at vedkommende blir dårligere og en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten er resultatet. Da er pasientens helsesituasjon blitt mer alvorlig og behandlingstiden vil kunne bli lengre enn det som var antatt i første omgang.

«Vi har da en situasjon som er uønsket, hvor alle parter bruker ressursene på en lite hensiktsmessig måte», skriver Lien.

Uklare arbeidsoppgaver

Rekruttering har vært et av de største hindrene for å oppfylle lovkravet. Spesielt i distriktskommunene.

– Det kan handle om mange ting. Uklare arbeidsoppgaver og mange instanser å forholde seg til, at spesialisthelsetjenesten blir sett på som mer attraktiv, eller vegring for å flytte ut i distriktene, sier Kjetil Orrem. Han er prosjektleder i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

FULGTE KONEN: Marius Jakobsen er fra Sarpsborg, og fulgte etter konen til Osterøy da hun fikk jobb i hjemkommunen. Ørjan Deisz

Vil nå over flere

På Osterøy har ikke dette vært noe stort problem til nå. Marius Jakobsen og Silje Midtbø Vevle har begge vært ansatt i kommunen i henholdsvis tre og fire år. Med til historien hører at de er gift med hverandre. Etter at de traff hverandre på psykologistudiet i Bergen, fulgte Jakobsen, som er fra Sarpsborg, etter hvert etter sin kone da hun fikk jobb i hjemkommunen sin.

De har i årenes løp prøvd seg frem til hvordan de best kan utnytte tjenestene som finnes innen psykisk helse i kommunen. Nå fordeler de tiden cirka femti-femti mellom en til en-samtaler, og gruppeopplegg.

– Psykologer havner fort i kliniske stillinger, der fokus er en-til-en-behandling. Men dette er kanskje ikke den beste utnyttelsen. Vi risikerer da å bare rekke over noen få. Nå har vi gått over til å jobbe mer gruppebasert. Vi har for eksempel både angstmestringsgrupper for voksne, atferdsgrupper for ungdom og foreldreveiledning, sier Marius Jakobsen.

Gjennomtrekk har konsekvenser

Både han og Vevle peker på at det for tilbudets del er uheldig at det er så stor gjennomtrekk i disse stillingene i distriktene.

– Det tar alltid tid å forstå en kommune. Og det tar tid å bygge opp et godt tilbud, sier Vevle.

BEKYMRET: Kommuneoverlege i Masfjorden, Rolf Martin Tande, er bekymret for rekrutteringen til psykologstillingene i kommunene. Marita Aarekol (arkiv)

Så store har rekrutteringsproblemene vært, at kommunene i Nordhordland nå vil sette i gang et prosjekt i etter mønster fra Alis Vest. Der var målet å bøte på fastlegekrisen.

Kommuneoverlege i Masfjorden, Rolf Martin Tande, er i en arbeidsgruppe for et forprosjekt, og de er også i dialog med Psykologisk fakultet ved UiB.

Vil ha fagmiljøer

Arbeidet er bare så vidt i gang, og Tande er usikker på hvilken modell de lander på. Men ett av alternativene er å tilby trainee-stillinger der kommunene også forplikter seg til et utdanningsløp innen psykologspesialisering for dem som blir ansatt.

Han håper det på sikt at det kan opprettes et fagmiljø rundt helsehuset i Knarvik med 10–12 stillinger som kan betjene Nordhordland.

– Vi kan bare glemme at det skal være en ensom psykolog i hver kommune. Men med en slik klynge vil det være attraktivt for nyutdannede å søke, sier kommuneoverlegen.