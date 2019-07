– Det var klart vi var engstelige, men heldigvis gikk det bra, sier Astrid Sirnes i Fløen parsellag.

På forhånd hadde snekkere stivet av det hvite, gamle huset slik at det skulle tåle flytteoperasjonen.

Mandag formiddag ble redskapshuset løftet av en kranbil og plassert cirka 100 meter nordover i hjørnet av parsellhagen.

– Det var rimelig spektakulært, sier Astrid Sirnes som både er nabo og kasserer i parsellaget.

Måtte flytte parsellhagen

På grunn av bybaneutbyggingen har også parsellhagen i Fløenbakken måttet flytte.

Men hagebrukerne er blitt lovet at den skal bli bygget opp på nytt når området blir frigjort i 2022.

Tidligere byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti og tidligere eiendomsbyråd Dag Inge Ulstein signerte en intensjonsavtale om at parsellhagen skal reetableres seinest ett år etter at Bybanen til Fyllingsdalen åpnes for ordinær drift.

– Vi har fått et erstatningsareal på Storetveitmarken som er kjempepopulært. En ny parsellhage som vi i samarbeid med Bergen kommune har delt opp i parseller, sier Sirnes.

To hager

Hun forteller at 25 av parsellbrukerne har valgt å benytte seg av den nye parsellhagen, mens om lag 40 av parsellbrukerne har valgt å være passive medlemmer inntil til de får Fløenområdet tilbake.

– Veldig mange ønsker å ha en liten plass å dyrke på, og folk er ganske fortvilet over utgravingen, spesielt de som har bodd her alltid.

Sirnes gleder seg over at det i fremtiden vil være to parsellhager i Bergen.

– Det er et godt tegn at huset er her, vi må være optimistiske, sier hun.