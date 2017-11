UTSTILLINGSHALL: - Her er stor veggplass. Dette skal bli en utstillingshall til ære for kunstneren Laurie Grundt, sier Roger Iversen. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Gassverket legges ut for salg: - Jeg er klar med bud på en krone, sier Roger Iversen

– Salgsoppgaven for Gassverket blir lagt ut for offentligheten neste uke, sier Terje Strøm, som er daglig leder i BIR Nett AS.