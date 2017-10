– Vi har fått inn flere tips i saken, sier politiet.

Torsdag ettermiddag gikk Vest politidistrikt ut med en etterlysning av 61 år gamle Trond Erik Lohne. Han ble meldt savnet av familien sin onsdag, ifølge politiet.

Den siste sikre observasjonen av Lohne er gjort mandag denne uken.

– Vi har ingen opplysninger om hvor han har tatt veien, sa operasjonsleder Lars Geitle til BT torsdag.

– Sjekk hager og garasjer

Det ble satt i gang søk etter mannen i området rundt mannens bolig torsdag. Fredag morgen fortsatte letemannskaper fra politiet, Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp søket etter den savnede.

– Vi gjør nye søk i Olsvik, Alvøskogen og etter hvert også Kanadaskogen. Vi har også satt inn to båter i Storavatnet som søker langs strandlinjen, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Bjarte Rebnord.

Han forteller at de har store mannskaper i sving i hele Olsvik, og at de vil fortsette søket i ettermiddag og utover kvelden.

– Vi oppfordrer også folk i området om å sjekke hager, uthus og garasjer. Vi har erfaringer med at folk er funnet i hager ikke langt fra boligen, sier Rebnord.

I tillegg oppfordrer operasjonslederen folk som går tur i Kanadaskogen og Alvøskogen om å være ekstra på vakt.

– Ta kontakt dersom dere ser noe. Vi har mannskaper som kan sjekke ut tipsene.

Ønsker tips

Politiet har allerede fått flere tips om den savnede.

– Men det er ingen klare observasjoner som gjør at vi endrer søkeområdet. Vi holder også på å kartlegge bevegelsene til den savnede, sier han.

Politiet har sjekket bruk av bankkort og pass, og ingenting tyder på at mannen har reist bort av fri vilje. Han har slitt med helseproblemer, og familien er bekymret for at noe kan ha hendt ham.

Mannen er 175 cm høy, har grått hår, og pleier å gå med caps.

Politiet ber om tips på telefon 02800.