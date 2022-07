Blant hundrevis av kofferter leter Vigdis etter bunaden sin

Ankomsthallen på Flesland flommer over av bagasje.

Vigdis Nordahl skulle etter planen til Færøyene. Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre.

– Jeg leter etter en koffert med bunaden min i. Det er verdier for titusenvis av kroner i den, sier Vigdis Nordahl.

I ankomsthallen for innlandsfly på Flesland er det nesten tomt for folk mandag formiddag. Men det mangler ikke på bagasje. Hundrevis av kofferter står oppstilt langs en vegg. Bak en låst dør står enda fler.

Nordahl kom med direktefly fra Tromsø søndag kveld. Etter en natt på flyplasshotellet skulle hun etter planen videre til en dansefestival på Færøyene. Men verken bagasjen fra Tromsø eller flyet til Færøyene har dukket opp.

– Jeg har gitt opp

– Flyet er kansellert. Nå sitter jeg fast i Bergen uten mer enn det jeg står og går i. Jeg har trekkspillet mitt i en sekk på ryggen. Det kunne jeg ikke sende, derfor måtte jeg legge bunaden i kofferten, sier hun.

En ansatt ved flyplassen kommer gående med nye traller med bagasje. Noe av den venter på å bli kjørt ut til folk i Bergen, mens andre skulle vært med flyginger som er blitt kansellert. De må rutes om før de kan sendes til riktig sted.

Nordahl sier hun dro tilbake til flyplassen i håp om at kofferten skulle dukke opp. Hun ser mange som likner, men ingen av dem er den rette. Flyselskapet har gitt henne en ekstra overnatting i Bergen. Utover det har hun ikke bestemt seg for hva hun skal gjøre.

– Jeg har gitt opp å komme meg til Færøyene, det er helt urealistisk. Nå håper jeg bare jeg finner kofferten.

– En krevende situasjon

Lufthavndirektør ved Flesland, Helge Eidsnes, bekrefter en økning i tapt bagasje og etterslep ved flyplassen. Han kaller det «en krevende situasjon».

– Dette er et utslag av problemene som rammer flere store europeiske lufthavner. Det er en del bagasje som ikke kommer med flyet passasjeren kommer med. Det har forårsaket mye tapt bagasje og etterslep, forklarer Eidsnes.

Groundhandlingselskapene, som leies inn av flyselskapene for å håndtere bagasjen, arbeider med å registrere bagasje og få den hjemsendt til passasjerene.

Eidsnes påpeker at selv om det er store mengder bagasje som har samlet seg opp på Flesland, er dette en svært liten andel av totalen.

– Det er for tiden veldig høy trafikk, mange reisende og mye bagasje i omløp.

Opplever en økning

Også Norwegian merker følgene av flyplassproblemene i Europa.

– Selv om vi gjør vårt ytterste for at bagasjen skal følge eieren gjennom flyreisen, opplever vi dessverre at flere kofferter og bager blir forsinket nå i sommer enn tidligere. Dette er blant annet på grunn av kapasitetsutfordringer på enkelte flyplasser, skriver Silje Glorvigen, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, i en e-post.

– Så snart våre passasjerer melder bagasjen sin savnet, gjør vi det vi kan for å lokalisere og ettersende den forsinkede bagasjen så fort som mulig.

Hun påpeker at passasjerene må ta kontakt med kundebehandlerne på flyplassen for å skrive en rapport. I tillegg anbefaler Norwegian å reise med viktige gjenstander som medisiner og verdisaker i håndbagasjen.

– Utenfor vår kontroll

Aviator er blant selskapene som håndterer bagasjen på Flesland. Stasjonssjef ved Flesland, Robert Andersen, forteller at de jobber døgnet rundt med bagasjetrøbbelet. Også han peker på flyplassproblemene i Europa som årsak.

– Det ligger utenfor vår kontroll, som man kan se på bildene av bagasjebergene som ligger rundt i Europa, er det mye som blir ettersendt.

– Vi klarer ikke følge opp tilstrekkelig, vi bemanner så godt vi kan etter evne, sier han.

Han forteller at det er mer etterslep enn de kan håndtere, og at de aldri har opplevd så omfattende bagasjeproblemer tidligere. Aviator har trappet opp bemanningen og vil fortsette med det.

– Vi hadde en frykt om at dette skulle komme, visste vel at det ville skje da vi så hvordan de sliter i Europa.

Flere flyselskaper har den siste tiden rådet passasjerene til å kun reise med håndbagasje.

Har ventet i ti dager

Blant bagasjen går også Carmencita Bohlmann. Hun har ventet på koffertene sine i over ti dager.

– Jeg er her ute for å prøve lykken, sier hun mens hun speider etter en rød koffert.

26. juni dro Bohlmann, som er bosatt i Bergen, til Hamburg i Tyskland for å besøke datteren. Ingen av de to koffertene hun sendte, kom frem. Da hun skulle hjem igjen fire dager senere, var bagasjen fortsatt ikke kommet til rette.

Carmencita Bohlmann var på Flesland mandag i håp om å spore opp bagasjen sin.

To uker etter hun dro fra Bergen hadde fortsatt ingen av koffertene dukket opp, verken i Hamburg eller Bergen.

– I går stakk jeg tilfeldigvis innom og fant én av dem, men jeg mangler fortsatt den siste. Jeg var i Tyskland for å feire min datters bursdag, så kofferten er full av gaver som hun fortsatt ikke har fått, sier Bohlmann.

Etter å ha sett gjennom bagasjen må hun konkludere med at den fortsatt mangler. Ingen av dem hun har snakket med kan svare på hvor den savnede bagasjen befinner seg.

– Det er ikke annet å gjøre enn å komme tilbake en annen dag.

BT har vært i kontakt med SAS, som så langt ikke har besvart våre henvendelser. Widerøe har mandag ikke hatt anledning til å kommentere saken.