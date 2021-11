På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

For mindre enn 40 minutter siden

2

Anne opplevde at folk krysset veien for å unngå henne og ektemannen

Først trodde legene at Atle Pedersen (64) var deprimert. Det viste seg at han hadde en sjelden form for demens.

Da han mistet språket, sluttet mange å se ham i øynene.

Hvis Atle og konen Anne Berge Pedersen traff venner eller bekjente, var det Anne de snakket til.

Så bestemte hun seg for å ta affære.

Les hele saken: Da demensen tok ordene fra Atle, sluttet mange å snakke til ham