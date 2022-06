Fyll og spetakkel på vei til Arne Fabrik

Rettergangsmaterialet er en uuttømmelig kilde til historie om hvordan folk har levd.

Ytre Arna og Arne Fabrikker rundt 1880. Nede ved sjøen ligger bomullsfabrikken, lenger oppe ved elven ullvarefabrikken. Vi ser vannrennene som fører vannet fra elven ned til fabrikkene. Store vannhjul drev maskinene. På fjorden ligger dampbåten «Arne» som hentet råvarer, bomull og ull, og fraktet de ferdige produktene tilbake til Bergen.

Alle verdens anmeldelser og krangler i rettsvesenet er bevart, noen av dem endte med dom, mens andre ble henlagt – enten fordi det ikke var skjedd noe straffbart, eller fordi det ikke lot seg bevise hvem som hadde gjort noe galt.

«... med Vold maltrakteret»

En slik anmeldelse startet med et klageskriv fra proprietær Gustav Albert Meyer på Åstveit i Åsane til lensmannen i Hamre.

I brevet fortalte Meyer at natt til søndag 16. juli 1876 hadde noen «med Vold maltrakteret» en grind inn til hans eiendom. Siden et barmhjertig menneske hadde varslet i tide hadde han derimot unngått at en mengde kyr hadde spist opp avlingen hans.

Han mente, at det samme natt var bedrevet en mengde voldshendelser, ikke bare på Åstveit, men hele veien til Arne fabrikk (Ytre Arna). Det skulle blant annet vært kastet sten i veggene på skysstasjonen i Hesthaugen, og en mengde gjerdestaur var revet opp.

Mølledammen på Åstveit i 1881 eller 1882. Fra venstre sees Aastvedt tøndefabrikk og en av møllebygningene til Aastvedt mølle. Begge disse industrivirksomhetene ble etablert av proprietær Gustav Albert Meyer (1822–1888) på 1850 – og 1860-tallet. Både møllebygning og tønnefabrikk brente ned i 1880, men allerede i 1881 var nye bygg på plass og driften i full gang igjen. Dette bildet er trolig tatt i 1881 eller 1882.

Trolig var det «Udskuddet» som om lørdagsnettene kommer i fordrukken tilstand fra byen som hadde behov for å vise sine heltebedrifter som å rive ned stabbesteiner, skade telegrafkapsler og liknende.

Han ba derfor lensmannen sette i gang de skarpeste undersøkelser for å finne gjerningsmennene til denne udåd. De burde ilegges lovens strengeste straff til skrekk og advarsel. Han ville dessuten ha skadeserstatning for grinden som var ødelagt.

Han tipset lensmannen om at Hans Olsen Gaupås var kjent med at en del personer hadde gått til Arne fabrikk på en tid som kunne passe med hærverket på Åstveit.

Dette flyfotoet fra 1962 viser Hesthaugen med den gamle skysstasjonen langs veien bak i bildet. Skysstasjonen lå ved den Trondhjemske postvei. De grønne markene og husene midt i bildet er i dag borte, og er erstattet av ulike forretningsbygg, rundkjøringer og motorvei.

«en Lystreise hjem til gamle Tomter»

Hans Gaupås bodde på Gaupås i Haus (Arna) og saken ble derfor oversendt futen i Nordhordland og lensmannen i Haus.

Lensmann Veseth i Haus oppsøkte Hans Olsen Gaupås som kunne fortelle at han selv ikke hadde vært med i det «Skøierfølget» som natt til den 16. juli hadde reist forbi hans gård med «Skøi og Raab».

Gaupås regnet med at det var folk som hadde bodd i Arne fabrikk, men som nå var flyttet til Bergen som «nu vilde gjøre en Lystreise hjem igjen til gamle Tomter til Slægt og Venner».

Dagen etter hadde han sett en del slike begi seg på tilbakevei til Bergen, deriblant Andreas Angelskaar som hadde to brødre i Bergen, og disse var kjente for «gjerne at tage en Taar over Tørsten».

Hans Gaupås mente derfor at det i tilfelle det ble forhør, fikk man starte med disse. Futen ville ha disse avhørt, og ville også vite hvor de personene hadde fått fatt i den sterke drikk som hadde gjort dem beruset.

Han viste til at det både på Rolland i Åsane og i Arne fabrik fantes gjestgiverier.

Brødrene Einar og Ingolf Rolland fotografert ved den gamle skysstasjonen i Hesthaugen rundt 1920.

Forhør i Hausviken

2. oktober samme år måtte både klageren Gustav Albert Meyer, Hans Olsen Gaupås, Andreas Angelskaar i Arne Fabrikk, gjestgiveren på Rolland og de to gjestgiverne i Ytre Arna innfinne seg i Hausviken på Osterøy til avhør.

Klageren Meyer forklarte at han ikke visste om dette følget hadde nedrevet stabbesteiner eller ødelagt telegrafstolper, men at det var trolig samme sort folk som hadde ødelagt hans grind.

Den 29 år gamle gjestgiveren på Hesthaugen (Rolland), Anders Andersen, visste ikke annet enn at det en natt i sommer omtrent kl. 2330 hadde noen personer banket på hos ham og forlangt øl. Dette fikk de ikke siden de åpenbart hadde «faaet Øl nok før».

Han visste derimot ikke noe om at det var kastet stein på hans husvegg.

«flere drukne Flokke»

Den 59 år gamle gårdsmannen Hans Olsen Gaupås forklarte at den natt da Meyers grind var blitt ødelagt hadde «flere drukne Flokke» reist forbi hans gård, på veien til Ytre Arna.

Han hadde selv ikke kjent noen av dem, men hans bror, Jon Olsen Gaupås, hadde hørt at det var to av Andreas Angelskaars brødre.

Andreas Olsen Angelskaar forklarte seg også, han var 22 år gammel og arbeidet i Arne Fabrik. Han bekreftet at han søndag 16. juli rundt kl. 15 hadde fått besøk av sine brødre Steffen, Martinus og Ole. Han visste ikke når de hadde reist fra byen, men visste at de hadde passert gården Haugland kl. 1115 om lørdagskvelden og dette var et par timers gange fra Åstveit.

Andreas og brødrene gikk fra Arna fabrikk i 17-tiden samme søndag mot byen møtte de også to brødre Henning og Nicolai Nilsen Rønhovde som også hadde vært på besøk i Arna. Han hadde imidlertid ikke sett dem i Arna og visste ingenting om når de kom til Arna fra byen.

Lang denne veien gikk fullemennene på krøtterstiene på vei til Ytre Arna i 1876. Utsikt over Blindheim, Haugland, Kalsås og Gaupås rundt 1960. Gaupås til høyre i bildet, mens Blindheim er øverst til venstre.

Ølutsalg stengte kl. 17

Det var to gjestgivere i Arna, den 36 år gamle Karl Johan Andree og den 46 år gamle Johannes Johnsen Rundhovde. Den siste var bestyrer av Peter Jebsens gjestgiveri i Arna.

Begge disse ølutsalgene stengte kl. 17 om lørdagskveldene og ingen av gjestgiverne var blitt oppsøkt av noen personer den aktuelle lørdagsnatten.

Sorenskriveren konstaterte at det ikke var mulig å få noe mer fornuftig ut av forhøret som derfor ble avsluttet. Saksomkostningene ble betalt av det offentlige.