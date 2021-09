Regjeringen lanserer tre nye nasjonalparker i Vestland. – Har helt spesielle naturverdier.

Regjeringen går inn for nye nasjonalparker i Nordhordland, Hardanger og på Europas høyeste sjøklippe i Bremanger.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fikk kjenne på magesuget og høydeskrekken da han krøp ut på kanten av Hornelen i Bremanger tidligere i sommer. Nå lanserer Venstre-statsråden både sjøklippen og flere andre områder på Vestlandet som nye nasjonalparker.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) presenterer tirsdag formiddag hvilke nye nasjonalparker regjeringen ønsker å opprette. Tre av fire foreslåtte områder ligger i Vestland fylke.

– Nasjonalparkstatusen er det gjeveste kvalitetsstempelet vi kan gi et stykke norsk natur. At et område blir nasjonalpark betyr at dette stedet har helt spesielle naturverdier. Dette er særpreget, verdifull og viktig natur som det er viktig at Norge verner og tar vare på for fremtiden, sier Rotevatn.

Dette er områdene som det nå opprettes full verneprosess for:

Masfjordfjella i Alver og Masfjorden kommuner.

Øystesefjella i Kvam, Samnanger og Vaksdal kommuner.

Hornelen i Bremanger kommune.

Hornelen i Nordfjord er Europas høyeste sjøklippe. Nå ønsker regjeringen å gi fjellet status som nasjonalpark. Det er mange sagn knyttet til Hornelen, som at fjellet er samlingsplass for hekser og trollkjerringer på jonsokaften.

Vern – ikke vindkraft

I tillegg er Sunnmørsalpene i Ørsta kommune på nasjonalpark-listen som Rotevatn lanserer i Bergen tirsdag formiddag. Ålfotbreen som i dag er landskapsvernområde, blir dessuten foreslått som ny nasjonalpark.

Miljødirektoratet får nå i oppgave med å starte opp formelle verneplanprosesser for de nye, foreslåtte nasjonalparkene.

Fagerskarvatnet på grensen mellom Alver og Masfjorden ligger i området som regjeringen nå vil verne. En rekke grunneiere vil heller ha vindkraftverk i disse fjellene.

Et vern av Masfjordfjella vil bety slutten for planene om vindkraftutbygging i dette området. Området som nå foreslås vernet ligger vest for E39 gjennom Romarheimsdalen. Selskapet Norsk Vind har innlemmet deler av området i planen om Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Nordhordland.

De planene må selskapet skrinlegge hvis området blir vernet.

– I en nasjonalpark skal det ikke være tekniske inngrep, sier Rotevatn.

Grunneierne Tore Stusdal (fra v.), Arvid Matre og Hans Magne Haukeland i Alver og Masfjorden har inngått avtaler med vindkraftutbygger. Da BT dem i sommer, var de mektig frustrert over at det utbyggingsaktuelle området i stedet kan bli vernet.

Grunneiere provosert

Grunneiere har tidligere inngått avtale med vindkraftutbyggeren, og er fortørnet over planene om vern. De har tidligere uttalt til BT at de føler seg overkjørt.

– Vi som ønsker vindkraft trenger visst ikke gå til valgurnene i høst, sa Hans Magne Haukeland, en av grunneierne, til BT tidligere i sommer.

Bergen og Hordaland Turlag og vindkraftmotstanderne i Folk for Fjella har på sin side ivret for vern av disse fjellene.

Statsråd Rotevatn sier at verneprosesser aldri er konfliktfrie.

– Vi har lagt vekt på lokal støtte i vertskommunene og anbefalinger fra miljødirektoratet i den innledende runden av denne prosessen. Nå skal alle få mulighet til å bli hørt, også grunneiere som ønsker å ytre sin motstand, sier Rotevatn.

Miljødirektoratet har tidligere lansert det grønnfargede området i Masfjorden og Alver som mulig nasjonalpark eller landskapsvernområde. Nå går regjeringen videre med planen. De endelige grensene for verneområdet blir fastsatt under verneprosessen

I Bremanger har ordfører Anne Kristin Førde tidligere uttalt seg positivt om nasjonalparkplanene for Hornelen. Da BT fulgte statsråd Rotevatn til toppen av den 860 meter høye Hornelen i Bremanger i sommer, uttalte han at sjøklippen med omliggende fjellområde var en sterk kandidat til å få nasjonalpark-status.

Nå har Rotevatn fulgt opp i eget departement og går inn for vern av det myteomspunne fjellet på Bremangerlandet.

Fakta Verneområder Norge har i dag 47 nasjonalparker. Disse utgjør rundt 17 prosent av fastlandet i Norge. Totalt finnes det over 3100 verneområder.

Hovedregelen er at de store verneområdene forvaltes av nasjonalpark- eller verneområdestyrer. Disse styrene er sammensatt av representanter fra berørte kommuner og fylkeskommuner.

Verneområdene er opprettet for å sikre at vi tar vare på sårbare planter, dyr og naturtyper, og at vi bevarer natur som har stor nasjonal eller internasjonal verdi.

«Passende tidspunkt»

– Det er et spektakulært område, og Hornelens kandidatur ble ikke akkurat svekket etter turopplevelsen jeg hadde til fjelltoppen i sommer. Det taler også for vern at det er gjort store inngrep i omkringliggende områder, sier Rotevatn, og viser blant annet til at det finnes tre vindkraftverk i synsvidden fra toppen av Hornelen.

– Er det tilfeldig at du presenterer denne nyheten seks dager før stortingsvalget?

– Hehe. Det var et passende tidspunkt å komme med forslaget nå, et par måneder etter at vi fikk den faglige anbefalingen fra Miljødirektoratet. Det var ingen grunn til å sitte og ruge på dette i lang tid.

Rotevatn anslår at det vil ta et par år fra verneprosessen nå igangsettes til de nye nasjonalparkene formelt vedtas.

Øystesevassdraget ble vernet i 2019, men nå vil regjeringen også ha nasjonalpark i fjellområdene som omkranser vassdraget. Det verneaktuelle området er på mer enn 140 kvadratkilometer og krysser kommunegrensene i Kvam herad og kommunene Samnanger og Vaksdal.

Først vassdraget, så fjellet

I Øystesefjella, som også ligger an til å få nasjonalparkstatus, har det tidligere vært lansert planer om vannkraftutbygging.

To uker før stortingsvalget i 2017 kunngjorde imidlertid statsminister Erna Solberg at BKK og Øystese Kraft fikk nei til utbyggingsplanene, til stor jubel hos naturvernere og friluftsliv-organisasjoner. Øystesevassdraget fikk deretter varig vern i 2019. Nå ligger et over 140 kvadratkilometer stort fjellområde rundt vassdraget an til å få samme status. Bergen og Hordaland Turlag har fire selvbetjente hytter i området.

På vei til Hornelen i solrik sommeridyll. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (i midten) her sammen med naturverner Jørund Nygård (til v.) og turleder Jannike Brenden Frøyen fra Keipen turlag i Bremanger.

«Bit for bit-utbygging»

– Tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er blant de største utfordringene i verden, men også i Norge tar denne bit for bit-utbyggingen stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang disse verneprosessene, sier Rotevatn i en pressemelding.

Miljødirektoratet og Statsforvalteren skal nå sammen med kommunene og grunneierorganisasjonene i de aktuelle områdene se mer konkret på hvilke arealer som er aktuelle for vern som nasjonalpark eller landskapsvernområde. Den førstnevnte verneformen er strengest.

Ålfotbreen i kommunene Kinn, Bremanger og Gloppen og fem andre områder som i dag er landskapsvernområder, blir foreslått som nye nasjonalparker. Det er Lyngsalpan, Sylan, Trollheimen, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord- og Listastrendene.