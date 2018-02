MED FORELDRE: Leif Ove Andsnes hadde foreldrene med seg da han som 17-åring kom til Kjell Wernøe for å få seg manager. Her er de sammen før konserten Andsnes holdt i 2013, til inntekt for Baraka Learning Centre i Kenya, som en gave til Wernøes 75-årsdag. FOTO: Eirik Brekke (arkiv)