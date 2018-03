Den vakre bergensvinteren kunne ikke vare evig. Palmehelgen blir grå og våt, og mildværet truer snøen på Byfjellene.

– Torsdag får vi kanskje et gløtt av sol, ellers er det ventet mye skyer og nedbør, sier Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet.

I en lang periode har bergenserne vært bortskjemt med kaldt, vakkert vintervær. Nå er imidlertid det typiske mildværet på vei tilbake.

Omslag natt til onsdag

– Det kommer et nytt frontsystem tirsdag kveld. Natt til onsdag kan nedbøren ennå komme som snø i en periode, men utpå dagen blir det nok regn under 300 til 500 meter. Kanskje kan det gå over i snø eller sludd onsdag kveld, men da kommer også de milde luftmassene for alvor. Det betyr ikke at temperaturen blir høy, men i ytre strøk blir det plussgrader helt opp til 800 til 1000 meter.

– Må vi vinke farvel til snøen på Byfjellene, da?

– Snøen forsvinner nok ikke med en gang, det ligger nok et bra lag snø i fjellene. Så har jo solen smeltet en del av den allerede. Sakte, men sikkert vil nok resten smelte unna, sier Livik.

Påsken kan fremdeles bli fin

Selv om det fremdeles kan drysse hvitt på Ulrikens topp de kommende dagene, blir det nok vått lenger nede. Drømmen om en vakker påske henger likevel i en tynn tråd.

– Det blir ganske sikkert perioder med nedbør gjennom palmehelgen, men det er vanskelig å si noe om påskeuken. Der er ingen tegn på en ny periode med kaldt, klart vintervær. Ingen ting tilsier at vi får tilsvarende kalde luftmasser som vi har hatt i det siste, sier meteorologen.

Like grått i hele regionen

– Er det andre steder i Hordaland eller Sogn og Fjordane som beholder det gode vinterværet den neste uken?

– Nei, det blir veldig likt fremover. Lavtrykksaktiviteten mellom Island og Storbritannia gir nedbørfronter, mens det øst for oss ikke lenger er tegn til høytrykk som kan holde nedbøren unna.

– Mange vestlendinger ferierer på Geilo og i Hemsedal, holde vinterværet seg der?

– Ja, det er en fordel å kunne reise øst for værskillet. Der er det større håp for minusgrader, sier Livik.