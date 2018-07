– Beklagelig for de ansatte og kundene våre, sier styrelederen.

I vinter skrev BT om bergensbaserte Huslegene AS, som lovet time på dagen, hjemmebesøk og kveldsåpen klinikk til lavere priser enn de etablerte private aktørene.

Tilbake til start

Nå er selskapet slått konkurs, kort tid etter at de satte i gang en storstilt utvidelse og ville bli landsdekkende.

I februar hadde selskapet stengt legesentrene sine på Horisont i Åsane og på Bergen storsenter. En planlagt utvidelse til Oasen ble også avlyst.

– Vi har trukket oss tilbake til start, det er ikke mer dramatisk enn det, sa daglig leder, Rune Walle, den gang.

For få pasienter

Samtidig medgikk han at pasient tilstrømmingen ikke var som håpet, og at de kanskje hadde vært for optimistiske.

Styreleder Morten Igletjørn sier til BT torsdag at det er trist at de gikk konkurs.

– Styret jobbet lenge med å se på hvordan vi kunne forsvare videre drift, og fant ut at vi ikke kan fortsette med det pasientgrunnlaget som vi hadde, forteller han.

Han sier at konkursen er mest beklagelig for de ansatte, men også for kundene som har brukt legesentrene deres jevnlig.