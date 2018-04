– Hun har det særdeles tungt og er i en vanskelig situasjon, sier forsvarer Kaj Wigum om den drapssiktede moren. Både hun og sønnen er fengslet i fire nye uker.

Sammen med sin sønn er kvinnen i 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på sønnens kamerat. Han ble funnet død utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen 23. mars i år.

Nekter skyld

De to unge mennene hadde vært på byen torsdagskvelden 22. mars og dro hjem til leiligheten der den nå drapssiktede mannen bodde med sin mor.

Politiet forsøker å få klarlagt hva som skjedde før sønnens kamerat ble funnet død på asfalten utenfor blokken.

I leiligheten ble det blant annet funnet blodspor og knust glass. Moren sa hun sov, sønnen sa kameraten havnet utfor rekkverket.

Både mor og sønn ble pågrepet og noe senere siktet for drap eller medvirkning til drap. De har vært fengslet i fire uker. Mandag bestemte Bergen tingrett at moren skal holdes fire nye uker i varetekt.

– Hun erkjenner ikke straffskyld og er i en særdeles tung og vanskelig situasjon, sier forsvarer Kaj Wigum.

Per Lindberg

Isolert fra hverandre

BT var til stede da moren ankom rettslokalet. Hun virket tydelig preget. Retten bestemte at hun skal være isolert fra sin sønn, som også sitter i Bergen fengsel.

Hun får imidlertid ha kontakt med andre innsatte og lese aviser og se TV. Det mener politiet kan ødelegge etterforskningen.

– Vi har anket avgjørelsen fordi vi mener hun ikke skal ha tilgang til medier eller andre innsatte, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til BT.

– Det er en velbegrunnet og riktig avgjørelse som letter hennes situasjon i varetekt. Det vil være uforholdsmessig å holde henne videre i et så strengt regime, parerer Wigum.

Nye opplysninger

Det er helt sentralt for politiet at ikke mor og sønn kan formidle til hverandre hva de har forklart. BT er kjent med at sønnen underveis i avhør skal ha kommet med nye opplysninger om hva som skjedde før kameraten ble funnet død.

På vei til fengselet i påsken ba han om å gå i nytt avhør. Der skal han ha kommet med langt mer detaljerte forklaringer om egen rolle og hva han foretok seg.

Ifølge Høyland har politiet avhørt 45 vitner. Dette er mennesker i kretsen rundt avdøde og hans siktede kamerat, samt personer som har kommet med tips i saken.

Beslag er gjennomgått, og politiet har behov for nye avhør.

– Vi har et langt klarere bilde av hendelsen nå, men kan ikke si hva vi mener har skjedd, sier Høyland.

Politiet opprettholder imidlertid drapssiktelsen mot begge. Rettsmøtet ble lukket. Dommeren begrunnet dette med at det er tidlig i etterforskningen og at allmennhetens behov for detaljer må vike av hensynet til politiets etterforskning.

Aksepterte videre fengsling

Sønnen har godtatt videre varetektsfengsling. Spørsmålet ble dermed behandlet som en såkalt kontorforretning, med kun en tingrettsdommer til stede.

I det forrige fengslingsmøtet ba han om å bli løslatt, og nektet samtidig straffskyld.

– Det er ingen endring i hvordan han formelt sett stiller seg til anklagene om drap. Han aksepterer at politiet trenger tid til å etterforske saken videre, sier sønnens forsvarer, advokat Bjarte Aarlie, om bakgrunnen for at hans klient ikke begjærte seg løslatt denne gangen.

Sønnen har de siste ukene sittet mange timer i avhør med politiet. Aarlie ønsker ikke å kommentere hva han har sagt i disse avhørene.