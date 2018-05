VIL HA DOKKEN: Leder i Bergen Arkitektforening, Lars Clementsen Pedersen, er kritisk til at politikerne ikke toner flagg i spørsmålet om ny tomt for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Arkitektforeningen kritisk til at lokalpolitikerne sitter på gjerdet i tomtekrangel

– Bergenspolitikerne bør være tydelige på at Dokken er den beste løsningen for byen når tomt skal velges for Havforskningsinstituttet, sier leder i Bergen Arkitektforening Lars Clementsen Pedersen.