Thomas Wergeland i Slettebakken borettslag ber kommunen ordne opp før folk ødelegger seg i den isete gangveien.

Trappegangen i tømmer og grus mellom Birkelundstoppen og Slettebakken er bratt og hvert trinn er dekket av tjukk is. Nabo Thomas Wergeland reagerer på vedlikeholdet.

– Denne vinteren har veien vært direkte farlig, sier Wergeland.

Mye brukt gangvei

Ifølge Wergeland er det mange foreldre som går opp denne trappen til barnehagen hver morgen med sine barn. Mange eldre mennesker ferdes også her ettersom det er ruten til nærmeste dagligvarebutikk.

– De som benytter Bybanen fra dette området har ikke annet valg enn å komme seg opp og ned denne veien hver eneste dag. Hvor mange som går denne ruten har jeg ikke tall på, men jeg ser folk som kaver seg opp og ned både morgen og kveld.

PRIVAT

Har selv falt i trappen

Wergeland sier at gangveien har vært omtalt i mediene tidligere.

– Men det virker som om Bymiljøetaten har glemt at dette er deres ansvar. Kommunen gir bøter til private som ikke holder fortauene isfrie, men selv lar de en offentlig gangvei se slik ut.

Han har selv falt på isen i denne trappen.

– Her kan du skade kroppen stygt om du er uheldig. Jeg prøver å finne en omvei når trappen er belagt med tjukk is, men dette burde Bymiljøetaten ordne opp i, sier Wergeland.

– Ikke vintervedlikehold

Anne Berit Solheim er seksjonsleder for park i Bymiljøetaten. Hennes avdeling er ansvarlig for den aktuelle gangveien.

– Jeg forstår at veien er mye brukt, men den inngår ikke i vårt opplegg for vintervedlikehold. Vi har et visst budsjett og må prioritere. Det er nok ikke forsvarlig å bruke denne gangveien nå, sier Solheim.

Hun anbefaler folk som vanligvis bruker veien til å gå rundt.

– Vi noterer oss imidlertid at denne gangveien vurderes til neste vintersesong. I år blir det ikke gjort noe her, sier avdelingslederen.