MDG foreslår at bergensere skal kunne få flere tusen kroner fra kommunen dersom de kjøper elsykkel.

Forslaget behandles i bystyret onsdag, og er levert inn av MDGs representant Sondre Båtstrand.

– Elektriske sykler senker barrieren for å velge sykkel fremfor bil, ikke minst i en by som Bergen. Men det koster jo en del å kjøpe en skikkelig transportsykkel, og da synes jeg det vil være en god idé om kommunen subsidierer dem som gjør en så god investering, sier Båtstrand.

Han viser i forslaget til at flere andre norske kommuner har innført noe lignende. Mest kjent er Oslos tilskuddsordning, der elsykkelkjøpere har fått opptil 5000 kroner i støtte. Fem millioner kroner ble satt av til ordningen i hovedstaden, der MDG som kjent sitter i styringskoalisjonen. Det har altså bidratt til rundt tusen flere el-sykler i Oslos gater.

Fakta: Dette er en elsykkel En elsykkel er en sykkel der førerens muskelkraft sammen med kraft fra en elektrisk hjelpemotor, sørger for at sykkelen beveger seg fremover.

Hjelpemotoren må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW.

En sykkel med tre hjul og tre eller flere sitteplasser kan ha nominell effekt på 0,5 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Vegdirektoratet.

Hjelpemotoren skal bare gi kraft når du tråkker på pedalene (eller bruker veivanordning for armer).

Hjelpemotoren skal koble ut når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom syklisten slutter å trå/veive.

Du kan bruke elsykkelen på de samme områdene som vanlige sykler, og du er ikke forpliktet til å registrere sykkelen. Kilde: Statens vegvesen

Suksess i Oslo

– Så langt tyder alt på at den ordningen har vært en suksess, sier Båtstrand.

– Men det er ikke et krav at folk bytter ut bilen sin. Er det ikke en fare for at kommunen bare betaler for en sykkel som stort sett benyttes i fritiden?

– Det vi ser er at de som skaffer seg elsykkel, bruker bilen mye mindre. De sykler også mer enn de ville gjort enn de ville gjort uten elsykkel, svarer Båtstrand.

Han viser til en studie fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som viser at personer som mottok elsykkelstøtte økte sykkelbruken med 30 prosent og reduserte bilbruken med 16 prosent.

– Elsykkelstøtten til Oslo kommune har vært et genialt grep, sa TØI-forsker Aslak Fyhri til bladet Motor.

Båtstrand sier at man også kan vurdere om de som vraker bilen skal få ekstra mye støtte.

– Men i utgangspunktet tenkte vi dette som en ren subsidiering av elsykler, sier han.

– Kommunal oppgave

Oslo utvider nå ordningen til å gjelde elektriske lastesykler, som kan gi 10.000 kroner i støtte. Også flere andre kommuner har innført støtteordninger for elsykkel, deriblant Skien, Alta, Overhalla og Levanger. Beløpene varierer mellom 3000 og 5000 kroner.

– Det er noe sånt vi tenker oss i Bergen også, kanskje litt mer. Men det skal byrådet få en mulighet til å utrede, så kan de komme tilbake med en sak som bystyret kan ta stilling til, sier Båtstrand.

– Men er det en kommunal oppgave å betale for folks kjøretøy, enten de miljøvennlige eller ikke?

– Ja, det er så positive effekter av å få flere elsykler ut i Bergens gater, både for helsen til den enkelte og miljøet, så jeg mener absolutt at det kan være en kommunal oppgave. Dessuten vil det gi gode samfunnsgevinster i form av bedre folkehelse, så det er ikke sikkert det økonomiske regnskapet vil bli så negativt.

Avventende byrådspartier

Han understreker at det ikke er meningen å gjøre ordningen til et potensielt utømmelig pengesluk.

– Det må settes et tak, på samme måte som de gjorde i Oslo, sier Båtstrand.

Forslaget fra MDG er at byrådet skal vurdere konkrete støtteordninger for elsykkel. Båtstrand håper at det skal være mulig for flertallet av bystyret å støtte på onsdag.

Partiene har diskutert saken i gruppemøter, men få av dem hadde mandag bestemt seg for om de vil støtte det. Frp sier nei, mens SV og Sp er positive. Byrådspartiene og Høyre er derimot avventende, og vil først onsdag bestemme seg for hvordan de skal forholde seg til forslaget.