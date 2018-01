Politiet rykka ut etter meldingar om ein person som gjekk på isen på Skranevatnet på Sandsli.

Fredag ettermiddag fekk poltiet meldingar frå forbipasserande som hadde sett mannen ute på isen. Politiet rykka ut, men då var det ikkje lenger folk på isen.

– Det har ikkje vore kaldt så lenge, at denne isen er tjukk tvilar eg på, seier Hans-Erik Thue i Vest politidistrikt.

Thue seier personen som bevega seg ute på Skranevatnet har tatt ein stor sjanse.

– Her er det stor fare for drukning. Dette var ikkje noko særleg.

Minst ti centimeter

Ved Skranevatnet er det sett opp skilt med vasel om at isen ikkje er trygg. På Bergen kommune sine nettsider er det ikkje noko oppdatert informasjon med kva isvatn i Bergen som er trygge eller ikkje. På nettsidene står det at isen må vere minst 15 centimerter tjukk for at det skal vere trygt for fleire personar å gå på den.

På nettstaden varsom.no blir det oppfordra til å bruke sikkerhetsutstyr som ispiggar og tau dersom ein skal bevege seg på is. Nettstaden anbefalar ti centimeter tjukk stålis for trygg ferdsel.

2211-tipser

– Set andre i fare

Thue ved Vest politidistrikt minner om at ein ikkje berre set seg sjølv, men også andre i fare ved å ferdast på utrygg is.

På Twitter melder politiet at dei har mottatt fleire meldingar om barn på utrygg is.

– Dersom publikum blir vitne til at nokon går gjennom isen vil ein kanskje forsøke å redde vedkommande. Slik sett set ein andre i fare, seier Thue.

Han rådar folk til å sjekke isvatn grundig før ein bevegar seg utpå.

– Vi kjem til å køyre innom ein gong til i løpet av kvelden i tilfelle det er andre som vågar seg på isen.