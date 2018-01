AKTOR: Magne Kvamme Sylta la onsdag ned påstand om tre og et halvt års fengsel for mannen i 40-årene. FOTO: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

– Forstår han alvoret i det han har gjort? Jeg er i tvil.

Aktor ba om tre og et halvt års fengsel for eks-politikeren som er tiltalt for flere seksuelle overgrep mot tre mindreårige jenter.