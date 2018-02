TIL RETTSSAK: Fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp) tar ut stevning mot kraftgiganten BKK for å sirke at milliardverdier ikke forsvinner ut av fylket. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Går rettens vei for å unngå at kraftaksjer havner i Bergen

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) vil sikre at verdier på langt over to milliarder kroner blir værende i Sogn og Fjordane.