Byrådene Erlend Horn og Julie Andersland topper nominasjonskomiteens forslag til valgliste for Bergen Venstre. Gruppeleder Idun Bortne er derimot på sisteplass.

Nominasjonskomiteen i Bergen Venstre sendte tirsdag ut sitt forslag til valgliste for neste års kommunevalg. Dette er de fem som er foreslått som forhåndskumulerte på toppen av listen:

1. Erlend Horn, Bergenhus

2. Julie Andersland, Ytrebygda

3. Per-Arne Larsen, Åsane

4. Grete Line Simonsen, Bergenhus

5. August Simonsen, Fyllingsdalen

«De tre øverste kandidatene Erlend A. Horn, Julie Andersland og Per Arne Larsen har alle erfaring som gruppeleder og komitéleder og Erlend og Julie er begge byråder. Dette sikrer at Venstres toppkandidater kan bekle alle tenkelige toppverv i Bergen kommune» skriver komiteen.

Den understreker at det ikke er noen familiær tilknytning mellom de to Simonsen-ene på 4. og 5. plass.

Tor Høvik

Bortne vraket

Dagens gruppeleder for Venstre i bystyret og leder av komité for barnehage, skole og idrett, Idun K. Bortne, er ikke blant de fem forhåndskumulerte.

Hun er i stedet plassert på 67. og siste plass, det som ofte betegnes som «æresplassen». I realiteten står hun likt med de 61 over seg, siden rekkefølgen blant alle som ikke er forhåndskumulert (det vil si får stemmetillegg) bestemmes av antall stemmetillegg velgerne gir hver enkelt kandidat.

Men er man bak de forhåndskumulerte, blir det uansett bare bystyreplass hvis Venstre får over fem representanter, eller hvis partiet fortsatt har to byråder, slik at varaer rykker inn i bystyret.

Bortne var også kandidat til å bli fylkesleder i Hordaland Venstre i vår, men tapte da avstemningen 55 - 58 mot Åsta Årøen i et dramatisk fylkesårsmøte.

- Takk for innsatsen

– Det var en vanskelig avveining denne gangen, men ser man på topp tre, så mener vi at de tre er helt unikt gode og i en klasse for seg som kandidater. De utgjør kontinuitet og mye kompetanse. Så må vi sikre fornyelse også, sier Skoglund.

Han sier at komiteens vurdering var at det var på tide med fornyelse.

– Idun har gjort fantastisk god jobb i mange år, og har sittet 12 år i bystyret. Når vi da ikke fant plass til henne blant de fem øverste, så ble problemstillingen, skal vi sette henne på en plass lenger nede, eller skal vi si takk for god innsats denne gange, og bruke æresplassen? Vi valgte det siste, sier Skoglund.

BT har ikke fått tak i Bortne for en kommentar, men vet at hun ønsker seg en av topplassene. Bergen Venstre har nominasjonsmøte 30. oktober. Da blir Venstres valgliste endelig avgjort.