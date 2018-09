Statsmeteorolog Frode Hassel er ikke i tvil om hva du bør gjøre før høstværet setter inn for fullt.

Førstkommende fredag blir et herlig lyspunkt og en etterlengtet avveksling i et ellers temmelig begredelig langtidsvarsel for Vestlandet.

23–24 grader

Fredag stiger nemlig temperaturen opp til 23–24 grader, og det blir også en del sol og delvis skyet vær.

Og østavinden vil denne dagen føles som fønvind, lover vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– Ut og bade!

– Hva foreslår du at folk bør benytte denne fine fredagen til?

– Ut og bade! Nyt det som vil bli en av de siste sommerlige dagene, sier Hassel, som selv skal på jobb denne dagen.

Bortsett fra fredag, er det ikke spesielt mye å se frem til værmessig de neste dagene.

Dagen i dag er heller ikke så spennende, konstaterer meteorologen.

– Torden og nedbør

– Torsdag blir det nedbør sør for Hardangerfjorden, og lokalt kan det bli ekstra intenst fra Bergen og sørover. Det kan også bli torden. Først seint på kvelden letter det, og da er jo dagen gått, oppsummerer han.

Lørdag er det utrygt for regnbyger og varierende skydekke, slik blir det trolig også på søndag.

– Bøtter ned

– Hvordan blir været i neste uke?

– Veldig vått! Det bare bøtter ned. I løpet av 24 timer fra natt til mandag til natt til tirsdag kan det komme opp til 40 millimeter nedbør, sier Hassel.

– Høstlig

Temperaturene er heller ikke noe å skryte av for den kommende uken. De varierer mellom 9 og 13 grader.

– Det blir litt høstlig og det blir nedbør hver eneste dag, selv om det kan bli noen hyggelige forandringer, konstaterer den vakthavende meteorologen.

For ettersom dette er et langtidsvarsel, kan jo været endre seg underveis.

– Hvordan blir været i Sogn og Fjordane?

– De får også nedbør slik som i Hordaland og fint vær på fredag, sier Hassel.