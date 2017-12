SKEPTISK: Johannes Padøy har drive båtruta til veglause grender rundt nordsida av Osterøy sidan 1987. No vil fylkesrådmannen avvikla tilbodet. – Folk vil bli vanhjelpne dersom båten forsvinn, seier han. Her er han innom med post til Else Heimvik i Heimvik i 2008. FOTO: Erlend Spurkeland (arkiv)