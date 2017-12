– Dette gleder vi oss til, sier Eli-Karin Lillebø. Driftige ansatte ved Midtbygda Sjukeheim har for tredje år på rad tatt initiativ til at eldre i bydelen skal få komme formiddagskonsert.

– Du er en av initiativtakerne og den som har ansvaret for konserten. Hvorfor gjør dere dette?

– Ideen til en førjulskonsert kom for et par år tilbake. Jeg jobber som hjelpepleiervikar på Midtbygda Sjukeheim. Personalet begynte å snakke om at en konsert ville være en fin ting. Så var det noen som ringte for å spørre om vi kunne låne Åsane kirke. Det fikk vi. Kirken viste stor velvilje.

– Hvem står for sang og musikk?

– Jeg synger mye i begravelser og vil stå for en del av sangen. Vi har også med oss Haukedal barnehage som vil medvirke på julesangene. Organist er Gerd Inger Eide Yddal. Vi har også fått med oss Helge Haukås på trompet.

– Hvordan kommer de eldre seg til konserten?

– Det er satt opp busser som vil kjøre til og fra kirken. Det er jo gjerne slik at det kan være vanskelig for de eldre å komme til en ordinær julekonsert med mindre de får hjelp.

– Hva med unge eller eldre som leser dette og tenker at dette kunne de ha lyst til å være med på?

– Da er det bare å ordne seg med transport og komme til Åsane kirke. Der det er hjerterom er det husrom. Man må gjerne alliere seg med pårørende. Folk må notere seg onsdag 6. desember klokken 11.30. Da starter konserten. Det er viktig å understreke at konserten er i den nye Åsane kirke, ikke den gamle. Her er det plass til mange hundre mennesker. Vi håper selvsagt på at så mange som mulig tar turen.

Geir Martin Strande

– Hva betyr det for deg personlig å være med på noe slikt når vi går inn i julemåneden?

– Det er veldig meningsfullt å kunne gjøre andre mennesker glade. Særlig i julemåneden er det jo kjekt å kunne gjøre noe andre setter pris på. For meg er det også fint å få lov til å opptre for mange tilhørere. Jeg har sunget hele livet.

– Er det spesielle julesanger du vet at de eldre vil ønske seg?

– Ja, det blir jo mange kjente toner. «Det lyser i stille grender» og «Deilig er jorden» er obligatorisk. Jeg vet fra tidligere år at «O helga natt» også er en favoritt. Den skal jeg synge. Jeg lover å gjøre mitt beste.

– Julen er blitt veldig kommersiell med artister som tjener store penger på julekonserter i desember. I en slik tid stiller dere frivillig opp?

– Ja, det er litt innsats som skal til for å få dette arrangementet opp og stå, men et mindre honorar blir det til oss som står for sang og musikk.

Min dag:

Navn: Eli-Karin Lillebø

Alder: 61 år

Bosted: Åsane

Aktuell: Er ansvarlig for gratis julekonsert som arrangeres i Åsane kirke.

08.30: Konsertdagen begynner med kaffe, skiver, radio og Bergens Tidende.

10.00: Da er jeg på plass i Åsane kirke for å varme opp og forberede meg til konserten.

11.30: Konserten er i gang. I en times tid skal vi kose oss sammen og synge julesanger.