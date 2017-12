– Vi er mange som har sagt ifra om Davy. Det er påfallende at det tok så mange år før oppførselen ble tatt tak i av ledelsen, sier en kvinnelig ansatt i TV 2.

Fredag kveld, på Dagsnytt 18, snakket tidligere TV 2-profil Davy Wathne om oppsigelsen i TV 2.

«Gammel gris»-tilnærming

– Jeg er blitt tatt inn på teppet og kjeftet på i 25 år. Men har aldri fått beskjed om at jeg har oppført meg dårlig eller slibrig mot kollegene mine, sier Wathne til BT etter sendingen.

Til NRK omtalte han sjargongen sin som noe som lignet en «gammel-gris»-tilnærming, deskhumor og garderobeprat.

– Det har i ettertid vært snakk om at folk reagerer på at humoren min er sexistisk. Det er forferdelig trist, og jeg kan selvsagt ikke si at «slik du opplever det er feil», sier Wathne og legger til:

– Dersom jeg hadde fått beskjed om at jeg hadde en oppførsel folk ikke tålte, hadde jeg kunnet korrigert meg. Å få beskjed om at noen har oppfattet meg slik, mange år tilbake, er ubehagelig.

– Kanskje ikke taktfulle nok

Under programmet dro Wathne frem eksempler på ting han mener kan ha blitt tolket feil.

– Når vi sitter flere menn i sminkerommet før Fotballekstra-sending, så er vi kanskje ikke så taktfulle og respekterende nok til å holde tonen på en slikt nivå som unge kvinner er komfortable med, sa han til programlederen.

Til BT sier Wathne at han kun har fått en tilbakemelding fra sminkørene:

– En gang prøvde jeg, på spøk, å gnikke vekk en av sminkedamenes tatovering på skulderbladet. I ettertid har jeg skjønt at dette ikke var noe hun var komfortabel med. Samtidig er det ikke noen som har reservert seg mot å jobbe med meg eller ikke sminke meg, sier Wathne.

Tok på rumpen til kollega

Under Dagsnytt 18 forteller Wathne selv om en av varslene hvor en kollega, under et sportsarrangement i 2015, mente han tok henne på rumpen.

– Seks dager etter denne jobben, fikk jeg en melding fra kvinnen hvor hun fortalt at det ikke var greit at jeg tok henne på rumpen. Jeg kjente meg overhodet ikke igjen, men tok kontakt med ledelsen med det samme. Jeg kom rett og slett borti henne da jeg strakk hendene i været for å lage mer liv i bildet. I ettertid snakket vi sammen om det, og jeg så på hendelsen som ute av verden, sier Wathne til BT.

En kvinnelig ansatt i TV 2 forteller til Bergens Tidende at de er flere som har varslet ledelsen om hendelser rundt Wathne.

– Vi er mange som har sagt ifra om Davy opp gjennom, og dette handler ikke om direkte tilbakemeldinger og saklig kritikk. For øvrig er det påfallende at det tok så mange år før oppførselen ble tatt tak i av ledelsen, sier hun.

Fagforeningen vil ikke kommentere

Fredag kveld lyktes ikke BT å få snakke med noen av sminkørene til TV 2.

Fast ansatte sminkører i TV 2 er organisert i fagforeningen Parat.

Kåre Kalvåg, regionleder i fagforeningen, forteller at de på vegne av medlemmer har fra tid til annen hatt personalsaker overfor TV 2.

– Hvilke saker gjelder dette?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Er det pågående saker?

– Det kan jeg heller ikke kommentere.

– Aldri tatt på noen trakasserende

Torsdag valgte Wathne å si opp jobben sin som sportsanker. TV 2 meldte at oppsigelsen etter flere varsler om at Wathnes oppførsel oppleves som «sexistisk» og «trakasserende».

– Davy er ikke noe A4-menneske, og det er på godt og vondt. For mange i TV 2 har oppførselen hans vært svært vanskelig å forholde seg til, skrev Sarah Willand, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2 i en e-post.

Fredag sier Willand at de ikke kan gå inn å kommentere enkeltsaker.

– I samråd med Davy har vi gått langt i å kommentere denne saken. Vi har også tidligere kommentert omfanget av varslene. Selv om saken for Davys del nå er avsluttet, kommer vi til å følge opp de varslene som har kommet inn, sier Willand.

Fredag understreker Wathne at han aldri har tatt på noen på en seksuelt trakasserende måte.

– Verken mot kollegaer i redaksjonene jeg har jobbet eller mot utøvere, sier han.