«Hammerfest har blitt ødelagt og gjenoppbygget flere ganger,» skriver BBC Travel.

En leser fra Bergen dro raskt kjensel på bildet BBC brukte:

– Såvidt jeg vet er det bare en Strangebakken og den ligger ikke i Hammerfest, skriver han til BT og tilføyer:

– Ikke så lett alltid.

I artikkelen med overskriften «The Norwegian town the world tried to erase» tok Strangebakken på Nordnes en lang reise nordover, nærmere bestemt 2226 kilometer (korteste veien om du kjører gjennom Sverige, ifølge Google maps).

I artikkelen med overskriften «The Norwegian town the world tried to erase» tok Strangebakken på Nordnes en lang reise nordover, nærmere bestemt 2226 kilometer (korteste veien om du kjører gjennom Sverige, ifølge Google maps).

Der skinner den klassiske trehusbebyggelsen for britiske lesere, sammen med et annet bilde, som kan minne om sørlandsk idyll. I Finnmark, altså.

Ekstraordinær forandring

«Hvordan forklarer Hammerfest denne ekstraordiære forandringen?» spør reporteren i artikkelen. Han skriver om hvordan byen har reist seg etter å ha blitt ødelagt.

Fotografen som er kreditert bildet med skjærgårdspreget heter James Morgan. Han har i alle fall ikke svaret. Da BT sendte ham spørsmål om hvor han tok dette bildet svarte han først dette i en e-post:

«Dette bildet er faktisk kreditert meg, men det er ikke et bilde jeg noen gang har tatt. Sorry, jeg kan ikke hjelpe».

Sørlandet tok også veien nord

En time senere kommer en ny e-post fra fotografen, som har sjekket videre: Bildet fra sjøkanten som pryder toppen på artikkelen er fra Søgne på Sørlandet. Ifølge fotografen er det tatt 22. august 2017.

«Så det har blitt brukt feil av BBC», skriver James Morgan.

Flere timer etter at vi henvendte oss til BBC Travel kom svar via Facebook:

«Bildet kom fra en byråside og ble fanget opp og brukt ved en feil. Historien er nå oppdatert. Igjen, vi setter pris på at du gjorde oss oppmerksom på feilen,» skriver BBC Travel.

Bildene er nå fjernet og erstattet på BBC Travels nettsider.