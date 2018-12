I 15-tiden forteller utrykningsleder Audun Strømmen at lyngbrannen på Atløy er slukket.

– Lyngbrannen på Atløy er nå slukket, forteller utrykningsleder Audun Strømmen klokken 15.20.

Brannvesenet har reist fra stedet, men det skal gå streifvakter utover kvelden.

I formiddag herjet brannen nær hjemmet til Johnny Leirvåg.

Onsdag formiddag måtte han tre til for å slukke brannen på Atløy i Askvoll kommune.

– Jeg oppdaget røyken da jeg var hjemme, og dro til stedet i Høyvika for å delta i brannslokkingen. Da jeg kom frem var også en lokal brannmann kommet til, sier Leirvåg.

Kraftig vind

Det blåste kraftig nord på Atløy, og en stund var det fare for at bebyggelse skulle gå med i brannen.

– Vi greide å redde et hus i Tevika. Det ligger en del bebyggelse i området, sier Leirvåg.

Brannsjef Bernhard Øberg i Askvoll kommune sier at lyngbrannen hadde en front på 100 meter bredde. Det har vært motstridende meldinger om status for brannen, men rundt 13.30 er siste oppdatering at mannskapene fortsatt ikke har kontroll på flammene.

Ikke helt trygg ennå

– Et helikopter fra Hovedredningssentralen lå en stund over området, men har nå fløyet videre til et annet oppdrag. Det er fortsatt ikke helt 100 prosent at vi klarer å unngå at bygninger går med, men vi mener at vi har kontroll. Vinden hjelper oss. Den blåser fra områdene der det ligger hus, sier Øberg.

Vaktleder ved alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Terje Birkeland, forteller at 12–15 mannskaper er på stedet og at sivilforsvaret er på vei.

– De er tidligst fremme ved 15-tiden. Vi har foreløpig ingen kunnskap om hvordan brannen startet. Innsatsen konsentreres om Tevika som ligger vest for Høyvika, sier Birkeland.

Ifølge NRK Sogn og Fjordane skal flere boliger være uten strøm etter brannen. SFE Nett melder at rundt 60 kunder er rammet.