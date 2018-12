Den knallrøde broen Nonnekloppen ble åpnet i ettermiddag.

Solen skinte på Ulriken og på Store Lungegårdsvannet var det is, da broen ble offisielt åpnet fredag ettermiddag.

Broen som går over kanalen mellom AdO Arena og Bergen Brannstasjon, er en del av Nonnestien og Thomasstien, som er gang- og sykkelveien rundt Store Lungegårdsvannet.

Penere enn storesøsteren

Elever fra St. Paul gymnas syklet i kortesje på bysykler over broen og Bergen Brandkorps Musikkorps spilte, før snoren ble klippet over, navneplaketten avduket og broen offisielt ble åpnet.

Ørjan Deisz

Ørjan Deisz

Ørjan Deisz

– Broen er blitt rød, lekker og smekker, sa byråd for Byutvikling, Anna Elisa Tryti i sin tale ved åpningen. Hun syns også at lillesøster Nonnekloppen er betydelig penere en storesøster Småpudden.

Regionveisjef i Statens vegvesen, Helge Eidsnes fremhevet i sin tale at broen ikke bare er en bro, men en byggestein for å gjøre det bedre å gå og å sykle i Bergen.

– Og helt personlig gleder det meg at broen gjør utsikten for folk lettere til en av byens fineste bygg, Bergen Brannstasjon, sa den nåværende veisjefen og gamle brannsjefen.

Ørjan Deisz

Nonner over alt

I Miljøløftets navnekonkurranse om hva broen skulle hete kom det inn 558 forslag på navn.

Om navnet Nonnekloppen sa juryen at navnet har en tilknytning til stedet Nonneseter kloster, broen deler Nonnestien, kobling til Florida sykehus som var drevet av nonner, hedrer kvinner.

Det var en enstemmig jury som kåret vinneren av navnekonkurransen.

Juryen mener viktige kriterier for et navn er at det er lett å huske, skrive, lese og å uttale. Det er også viktig at navnet er slik at man unngår at det blir forkortet i dagligtale, og at navnet vil bli brukt i fremtiden. Det er også likt på nynorsk og bokmål.

Navnet ble foreslått av Odd Roar Aalborg fra Lonevåg

Ørjan Deisz

Ørjan Deisz

Klopp = «liten bro»

Broen har ett spenn på 60 meter, den er seks meter brei, med tre meter gangbane og 2, 6 meter sykkelvei. Byggherre har vært Statens vegvesen og kostnaden har vært 67 millioner kroner. Med i den summen er også oppgradering av gangveien, murer og oppussing av plassen foran AdO Arena.

Ordet klopp betyr liten bro lagt tvers over et vannløp, eller en myr.

– Selve stålkonstruksjonen er bygd i Szczecin i Polen, forteller byggeleder Jan Ove Nygård i Statens vegvesen.

Broen skapte overskrifter i begynnelsen av mai i år da den 72 meter lange konstruksjonen måtte smyges under gamle Nygårdsbro på sin ferd inn i Store Lungegårdsvannet. Broen ble nemlig bygget i én del i Polen, og fraktet derfra.