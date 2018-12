– Det vil bli mildt og temperaturene vil ligge på fire til seks grader, sier meteorolog Beate Tveita.

Lørdag kveld og natt til søndag vil det komme nedbør som, i høyere strøk, kan komme som sludd og snø.

På Voss og Kvamskogen vil det dermed komme litt snø dette døgnet og utover på lille julaften. Denne nedbøren vil komme som regn i Begen.

– På selve julaften vil det være opphold på formiddagen de fleste steder i Hordaland og Sogn og Fjordane, men så skjer det noe på ettermiddagen, sier Beate Tveita, meteorolog ved Stormgeo.

Et kraftig lavtrykk kommer inn nord i Norskehavet. Vinden vil dreie seg i vestlig retning og utover kvelden vil det dermed komme nedbør og vind som blåser seg opp i frisk bris og til kvelden opp i kuling i ytre strøk.

– Vinden vil øke på utover ettermiddagen, og det vil da bli regn i lavlandet og snø i områder over fire til seks hundre meter, sier Tveita.

Dermed vil det kunne komme snø både på Kvamskogen og Voss på julaften.

– Nedbøren vil komme inn som snø, men gå over til sludd og snø etter hvert disse stedene.

I romjulen vil regnet fortsette, de fleste stedene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

StormGeo

Høyeste temperaturen i landet

Det siste døgnet har vært mildt, og Bergen ble registrert med 9,9 grader som var den høyeste temperaturen i landet.

– Dette er veldig mildt for denne årstiden, sier meteorolog ved Stormgeo Beate Tveita.

Frem mot helgen vil det milde været fortsette og det vil bli litt spredt nedbør, her og der.

– En sørøstlig vind vil blåse godt, og kan komme opp i kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk. Inn mot helgen vil temperaturene synke, sier Tveita.

– Inn mot helgen vil det være et svakt lavtrykk som blir liggende vest for oss. Det vil kunne blåse litt i ytre strøk, men vinden vil nok avta etter hvert. For dem som skal ut og reise vil det bli rolige forhold fra fredag kveld og inn i helgen, sier Tveita.

Vil blåse på Haukeli

Fredag vil det blåse en god del sør for Haukeli, men dette vil roe seg til kvelden.

– Det vil blåse en sørøstlig kuling fra Haukelig og sørover. Lenger nord vil det ikke være store problemer, og inn i lørdagen roer vinden seg i fjelltraktene, sier Tveita.

På lille julaften vil det fremdeles være vind i ytre strøk, men fjellet kan slippe unna denne vinden.

– Det vil være rolige vindforhold og ingen nedbør i fjellet lille julaften og på starten av julaften. De siste dagene før julaften vil det være rolige forhold i fjellet og greit å kjøre over fjellovergangene, sier Tveita.

Utover selve julaften øker vinden og nedbøren fra midt på dagen.

– Det vil komme mye vind og nedbør, noe som gjør at det vil kunne bli snøfokk og vanskelige forhold i fjellet. Skal man kjøre over fjellet på julaften bør man være tidlig ute, da vil det være skikkelig ruskete i fjellet, sier Tveita.

– Ta på varme klær

Torsdag formiddag er det ingen problemer over fjellovergangene.

– Akkurat nå ser det veldig bra ut, men vi følger godt med på været og vi er klar over at det skal blåse ved Haukeli på fredag. Dette kan nok skape problemer, men om fjellovergangen vil bli stengt er vanskelig å si, sier Eirik Ristad Skånøy, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

Han oppfordrer folk som skal reise over fjellet til å forberede seg godt.

– Ta på varme klær og ta med varme tepper i bilen. Hvis man blir sittende i kolonne kan det bli kaldt. Det er viktig å være forberedt, sier Skånøy.