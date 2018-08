En oksygenpumpe er på plass for å få vekk den dårlige lukten.

Kommunen er torsdag i gang med få vekk den vemmelige stanken som har lagt seg over Sælenvatnet.

Den langvarige tørken i sommer har ført til at det stinkende bunnvannet har kommet til overflaten.

Torsdag ettermiddag er vann- og avløpsetaten i gang med å tilføre oksygen til vannet ved hjelp av en pumpe.

– Pumpen suger inn luft og tilfører oksygen. Det er mangelen på oksygen som gjør at det stinker, sier avdelingsleder Hogne Hjelle.

Alice Bratshaug

Ikke første gang

Sælenvatnet har blitt renset ved hjelp av oksygenpumpe både i 1995, i 2010 og to-tre ganger siden dette.

Normalt kan det gå rundt et par uker før den vonde lukten er forsvunnet.

– Dette er ingen «quick fix». Man setter i gang en kunstig prosess for å hjelpe de naturlige prosessene, sier Hjelle.

Alice Bratshaug

Vurderer andre løsninger

Kommunen har vurdert mer varige løsninger, som å hente inn ferskvann fra kildene rundt Fyllingsdalen. Når viden blåser fra sør, merkes lukten særlig for beboerne på Varden.

I november 2010 luktet det så fælt at beboere i et nabohus ble evakuert på grunn av den illeluktende gassen.

– Vi har forståelse for at folk synes at dette er slitsomt, men de fleste skjønner at det er en naturlig prosess, sier Hjelde.