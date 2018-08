Banneret er ulovlig og skal vekk, fastslår byråden.

«Make this a year to remember» står det på banneret som dekker fire etasjer av hjørnehuset på Torgallmenningen.

Blå himmel og fjell som stuper i blank fjord skal friste turister til å kjøpe fjordcruise med Norled.

Problemet er at et slikt banner i byens storstue er søknadspliktig, påpeker Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for byutvikling.

– Ikke fått søknad

– Etaten har ikke mottatt noen slik søknad eller gitt tillatelse til reklamen på Torgallmenningen, skriver hun i en epost.

Byråden varsler at kommunen vil kreve reklamen fjernet. Banneret regnes som en ulovlighetssak og blir behandlet som det.

– Varsel vil bli sendt ut i dag og det vil bli en meget kort frist for å fjerne reklamen, skriver Tryti.

– Bergen skiller seg ut i Norge ved at reklame ikke preger bybildet vårt. Slik skal det fortsatt være, legger hun til.

Solskjerming

Men kjempebanneret er mer enn reklame. Banneret skal også skjerme leietakerne i huset mot plagsomt mye lys og varme.

Som kjent har sommeren 2018 vært varm og solrik - i hvert fall frem til nå.

– Vi har kun forholdt oss til huseier, som ønsket dette som et prøveprosjekt, sier Ok-Hini Rønning i Norleds markedsavdeling.

Fikk henvendelse

I juli fikk kommunen en henvendelse fra 7 Fjell Eiendomsservice, et vaktmesterselskap, med forespørsel om å henge opp banner på Torgallmenningen 3a.

– De fikk til svar at en slik banner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Tre skjema må fylles ut og naboer varsles, sier Tarje Iversen Wanvik, politisk rådgiver for Tryti.

Som sagt har ikke kommunen fått en eneste søknad.

Remi Meiler representerer huseieren, Torgalmenningen 3a AS, som igjen er eid av Hui Gruppen AS.

Meiler bekrefter at banneret er både reklame og solskjerming.

Utover dette ville ikke Meiler si mer. I en sms skriver han de er i løpende dialog med kommunen og vil svare på spørsmål tirsdag.