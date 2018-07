Den varmeste temperaturen som er blitt målt i Bergen er 31,8 grader. På fredag kan rekorden ryke.

– Fredag vil Bergen snuse på rekordtemperaturen som ble målt i både 1947 og 2003. Det er ikke utenkelig at den blir slått, sier Camilla Albertsen i StormGeo.

Meteorologen forteller at det på fredag blir tropetemperaturer flere steder på Vestlandet.

– Men det ser ikke ut til å bli tropenetter, sier Albertsen.

Årsaken er høytrykk over Nord-Norge

Et høytrykk i øst over Russland og et lavtrykk vest for Storbritannia, kombinert med et høytrykk over Nord-Norge som trekker varm luft nordover, er årsaken til tropetemperaturene, forteller Albertsen.

– Husk å drikke nok vann, og ta pauser frå solen om du føler deg dehydrert. Forhold deg til varmen slik du gjør i Syden, sier meteorologen.

Regn og torden på lørdag

Lørdag kveld vil det komme enkelte regnbyger i indre strøk med fare for torden. Noe som ofte skjer etter perioder med fint vær grunnet ustabilitet i luftmassene. Det oppstår på grunn av kollisjon mellom varm luft fra bakken og kald luft fra oven.

Natt til søndag er det meldt relativt mye nedbør. Men utover dagen vil være lette, forteller meteorologen.

Elias Dahlen

Kan bli varmerekord på flere steder

Mette Skjerdal i Vervarslinga på Vestlandet tror det kan bli nye varmerekorder flere steder på fredag. Temperaturen vil kunne krype opp mot både 32 og 34 varmegrader flere steder.

Fredag er en het kandidat for at både Voss, Takle og Lærdal kan slå sine respektive varmerekorder.

– Det er vanskelig å slå fast om Bergen slår rekorden, men vi tror det blir over 31 varmegrader, så det er gode muligheter for det, sier Skjerdal.

Fredag vil ifølge meteorologen bli en tørr dag over hele landet.

– Det ser ut til at hele landet vil gå fri for nedbør, seier Skjerdal.