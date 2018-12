Brannmannskapene har frigjort en person som satt fast i det ene bilen.

Tre passasjerer er kjørt til legevakt for sjekk etter ulykken torsdag ettermiddag.

To biler og fire personer er involvert i frontkollisjonen på riksvei 7 ved Mørkhølen som ligger mellom Tysse og Kvamskogen.

Var innesperret

En person satt innesperret, og kom seg ikke ut av bilen på grunn av autovernet.

Vedkommende skal ha smerter i ryggen.

– Det jobbes nå for å få ut den ene personen som sitter fast. Brannmannskapene skal dra fra hverandre de to bilene for å få vedkommende løs, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt tidligere i ettermiddag.

Klokken 15.05 var alle nødetatene fremme på ulykkesstedet. Det skal være mye kø i området.

110-sentralen opplyser på Twitter denne personen nå er frigjort.

Tre skadede personer er tatt hånd om av helsepersonell.

Brannvesenet har også sikret skadestedet.

Varebil og personbil

– Det er en varebil og en personbil som har kollidert i bakken opp mot Kvamskogen på vei fra Tysse. Der er det noen krappe svinger, sier operasjonslederen i politiet.

Vegtrafikksentralen opplyste tidligere i ettermiddag at fylkesvei 7 er stengt mellom Tysse og Norheimsund. Det var omkjøring via Mundheim og Eikelandsosen. I 15.45-tiden er ett kjørefelt åpnet forbi ulykkesstedet.

Over i motgående felt

Politiet opplyser på Twitter at en Toyota har kommet over i motgående kjørefelt og har truffet en Volvo i fronten.

Føreren av Volvoen er kjørt i ambulanse til Os legevakt.

Sjåføren er bevisst og har smerter i ryggen.

To passasjerer i Volvoen er kjørt til Bergen legevakt for sjekk. Begge skal være bevisste. Føreren av Toyotaen er uskadet.

Det er ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ett kjørefelt er nå åpnet forbi ulykkesstedet. Det er manuell trafikkdirigering og bilberger er rekvirert.