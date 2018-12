På Kvamskogen blir det hvit førjulsstemning hele uken.

Men det blir også mye vind, og det vil merkes siden vi foreløpig har lite vind.

– I ettermiddag får vi nordlig, stiv kuling i kystområdene. Til kvelden blir det nordvest stiv kuling og periodevis sterk kuling som flytter seg inn over land i kyst- og fjellstrøk, sier vakthavende meteorolog Steinar Skare.

Det er vinden ute i havet som flytter seg inn over land, og i morgen blir det også stiv og periodevis sterk kuling før vinden minker ut på ettermiddagen til bris på kveldstid.

Snø i dag

Men så til den gode nyheten: – I ettermiddag og i kveld er det ventet bygevær og snøbyger over 400 til 600 meter. Og vi skal ikke så høyt opp i fjellsiden før snøen legger seg, slår meteorologen fast.

Selv om vi i morgen også vil oppleve snø inne i Bergen sentrum, har ikke Skare tro på at den hvite nedbøren vil legge seg her.

Is på veiene

Men regn, sluddbyger og lavere temperaturer gjør at det vil danne seg is på veiene, slik at kjøreforholdene allerede tirsdag morgen kan bli vanskelige i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Det vil også være glatt på ettermiddags- og nattetid.

– Folk må være forberedt, men det er jo vinter og ikke mer enn man må regne med, konstaterer meteorologen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Minusgrader

Værforholdene i Hordaland og Sogn og Fjordane vil være mye det samme denne uken.

I Bergen blir det to–tre plussgrader tirsdag og minus én grad natt til onsdag. Natt til torsdag blir det nattetemperaturer på minus to og tre grader.

På Kvamskogen vil det også være minusgrader på dagtid, og snøen vil derfor bli liggende denne uken.