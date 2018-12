Føreren av bilen, en mann i midten av 60-årene, kom over i motsatt kjørefelt. Han er mistenkt for promillekjøring.

– Det er tatt blodprøve av mannen som kolliderte med to biler i Eikefettunnelen søndag kveld. Det er mistanke om promillekjøring, sier straffesaksansvarlig Glenn Våge ved Nordhordland lensmannsdistrikt.

Førerkort beslaglagt

Tilstanden ble søndag betegnet som alvorlig for en seks år gammel jente som satt i den ene møtende bilen. Politiet fikk melding om ulykken på E39 i Lindås klokken 17.46.

– Vi har beslaglagt førerkortet til mannen i 60-årene. På vei mot Knarvik kom han over i feil kjørebane. Den første bilen han møtte klarte å svinge unna ved å legge bilen inn i fjellveggen, opplyser Våge.

Alle til sykehus

I denne første bilen satt en 72 år gammel mann og en 66 år gammel kvinne. Siden på bilen ble kraftig knust i møtet med veggen, men begge slapp unna med lettere skader.

– Det var den andre møtende bilen som fikk trøkken. Her satt en fører i 40-årene, samt tre barn på henholdsvis seks, ni og ti år. Den seks år gamle jenten kom alvorlig til skade i ulykken, sier Våge.

Alle de syv som var involvert i ulykken søndag kveld ble fraktet til Haukeland sykehus. Seks av dem ble betegnet som lettere skadet.

Fikk mye juling i sammenstøtet

Våge sier at man har fått et veldig klart bilde av ulykken og hendelsesforløpet.

– Vi har ikke fått avhørt de involverte ennå, men dette vil skje så snart som det lar seg gjøre. Jeg har nettopp snakket med føreren av den første bilen som klarte å svinge til side og inn i tunnelveggen. Han sier at de to i bilen ikke har bruddskader, men at de har fått mye juling. Vi har ikke mottatt oppdatering på de andre som var involvert i ulykken.

Det var, ifølge straffesaksansvarlig ved Nordhordland lensmannsdistrikt, forholdene på ulykkesstedet som gjorde at beslutning om blodprøve skulle tas.

Ulykken skjedde rundt 50 meter inne i tunnelen på Eikefet-siden.

– Føreren av ulykkesbilen kom over i venstre kjørefelt. De to møtende bildene kjørte i retning Eikefet. Det ligger en bakke og en sving i denne delen av tunnelen, sier Våge.

Olje på stedet

På grunn av opprydningsarbeid og åstedsundersøkelser var Eikefettunnelen stengt i rundt tre timer etter ulykken. Tunnelen ble åpnet igjen klokken 20.42.

– Ulykken skjedde i en sving, og det var ganske mye oljesøl. Det skal strøs og skiltes før man kan slippe trafikken forbi. Vi må unngå at det skjer nye ulykker, sa operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt i 20.30-tiden søndag.