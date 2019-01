Markus Nilsen Heimstad (8) og Peter Heimstad (38)

– Den største helten min er Fredrik Haugen. Det er fordi farfar har kjøpt drakt med navnet hans til meg. Etter Fredrik Haugen kommer pappa, og min helt nummer tre er fotballspilleren Bamba. Det beste med pappa er at han alltid sier ja når jeg spør om vi skal trene sammen. Jeg tror det bare var en gang han ikke hadde tid. Skoene mine fikk jeg av pappa rett før siste kamp på en turnering i Fana. Laget mitt heter Løv-Ham og er her i Fyllingsdalen. I dag har pappa og jeg satt ny rekord i en øvelse som heter «En gang i bakken». Da må vi sparke ballen til hverandre uten at den er nedi bakken mer enn en gang mellom hvert spark. I tillegg har pappa og jeg noen ekstra regler som bare gjelder for oss. Vi klarte 40 ganger uten stopp nå rett før du kom.