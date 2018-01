I onsdagens bystyre fattet politikerne vedtaket som vil gi luften tilbake til Sandviken-beboerne innen ti år. I klubbhuset på Stemmemyren var det fest med musserende og live-overføring fra bystyresalen.

– Ingen vinner, om ikke alle vinner. I dag er vi så nærme en seier for alle som vi kan komme, sier en gledestrålende Geir Dale (Ap) fra talerstolen under bystyremøtet i Gamle rådhus.

Han legger ikke skjul på sin glede over byrådets snuoperasjon i saken om bybanetrasé gjennom Sandviken.

Vi fulgte bystyret direkte: Les om vedtakene her!

Etter at de før jul foreslo å legge Bybanen i tunnel gjennom Ytre Sandviken, og la bilene fortsette å kjøre i dagens motorvei, snudde de helt rundt: bilene skal inn i en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen, mens Bybanen skal boltre seg i dagens motorvei i Åsaneveien.

MARITA AAREKOL

Korkene spratt

Onsdag kveld fattet bystyrepolitikerne det endelige vedtaket som slår fast at Bybanen skal passere Sandviken på følgende måte:

Bybanen sendes i tunnel fra Sandbrogaten bak Bryggen til et underjordisk stopp ved Sandviken kirke.

Videre går den i tunnel til Amalie Skrams vei, for deretter å gå i dagen gjennom Åsaneveien.

Dagens motorvei legges inn i en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen.

Les hele vedtaket til bystyret ved å klikke på denne lenken.

Det ble behørig feiret Sandvikens klubbhus på Stemmemyren som var fylt opp med glade Sandviken-beboere. Da BT ankom lokalene klokken 2000 hadde festen vært i gang lenge.

– Flere kom allerede klokken 1900 for å følge avstemningen i bystyret, forteller Lise Kristiansen.

Marita Aarekol

Live-TV

I bakgrunnen befinner det seg noe så sjeldent som en storskjerm med liveoverføring fra bystyresalen i Gamle rådhus. Rundt oss høres sprette lyder av champagnekorker som forlater flaskene. Stemningen er upåklagelig. Intervjuet med festarrangørene Kristiansen og Torhild Dahl avbrytes hele tiden av fornøyde gratulanter,

«Gratulerer».

«Det gikk jo til slutt dette».

– I desember, da byrådet kom med sitt forslag, tenkte vi litt sånn, «Jaja. Det er kanskje en liten sjanse. Vi skal nå forsøke, så har vi alle fall prøvd», forteller Dahl.

At det skulle ende med en fullstendig snuoperasjon legger de ikke skjul på kom som en overraskelse. De forteller om et enormt engasjement fra lokalmiljøet i denne saken. I løpet av perioden har de også kommet i kontakt med dem som kjempet mot byggingen av motorveien for 40 å siden.

– Det er så mange som har bidratt med ressurser i denne saken. Folk har laget sanger, skrevet kronikker, laget detaljerte planer, tegnet illustrasjoner og deltatt på politiske møter, sier Kristiansen.

Hun har selv to barn som går på Hellen skole mens Dahl har tre barn på samme skole.

– Ungenes fremtid her og oppvekstmiljøet rundt Sandviken har vært en veldig viktig faktor for engasjementet.

Protest og hyllest

Like før har Marianne Aanerud sunget en protestvise. Om kort tid skal hun synge «Helge Hopens hyllingsvise».

Fakta: Hyldningssang til Helge Hopen (Melodi: God only knows, Beach boys) I dag kan vi juble glade Nå tar Byrådet hakke og spade Og graver ned motorveien Så vi får rein luft i Øjordsheien Men, hva skulle vi gjort uten Helge Hopen? Ytre Sandviken har mange ressurser Som ikke gir seg men pusher og pusher For en fin gjeng som bor her ute Tenk, vi løste den Gordiske knute! Men hva skulle vi gjort uten Helge Hopen? For framtiden vil vi skåle Vi kan smile og danse og skråle Uten all den eksosen som spys ut Ser Ytre Sandvikens framtid lys ut Men hva skulle vi gjort uten Helge Hopen? Vi takker og bukker for deg, Helge Hopen Ytre Sandvikens helt, det er Helge Hopen-

Marita Aarekol

Trafikkplanlegger Hopens bidrag i denne saken var med å snu innstillingen til byrådet.

En av hovedårsakene til at man lenge vegret seg for å gå for denne løsningen, var ekstrakostnadene som var forbundet med å bygge en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen.

Dette endret seg imidlertid da trafikkplanlegger Hopen la frem nye tall som viste at forlengelsen av Fløyfjellstunnelen ville føre til en stor trafikknedgang i Bergen sentrum.

Dermed gikk Statens vegvesen med på at man kunne utsette byggingen av Bymiljøtunnelen, som skal gjøre Bergen sentrum bilfri. Pengene som skulle brukes der, kunne heller brukes på den nye Fløyfjellstunnelen.

Bilfri Bryggen

Tilbake i Gamle rådhus var det et enstemmig bystyre som stilte seg bak denne traseen som forlenger Fløyfjellstunnelen.

– Dette tar mer tid. Det koster mer. Men det er en pris vi bør kunne for å ta for å få på plass dette resultatet, som er spesielt gledelig for beboerne i Sandviken, sier Norvald Visnes (H).

I saken er det også lagt inn en setning om at Bryggen skal være bilfri. Den økte trafikken som kommer gjennom Øvregaten skal være så liten som mulig. De spesifikke tiltakene for å få til dette kommer byrådet tilbake til med en egen sak senere i år.

Det skal jobbes videre med løsninger for hvordan løsningen kommer i Eidsvåg, og det skal utredes forskjellige løsninger for Amalie Skrams vei som skal ta hensyn til kulturminnene der, som Brødretomten til Anders Haaland for eksempel.

I tillegg ber bystyrepolitikerne i Bergen Statens vegvesen om å vurdere å lage kollektivfelt fra Eidsvåg gjennom den forlengede Fløyfjellstunnelen.

I forkant av bystyret har imidlertid flertallet blitt enige om ikke å slå fast Fløyfjellstunnelen skal erstatte Bymiljøtunnelen på prioriteringslisten.

– Det har vært snakk om å saldere denne løsningen med Bymiljøtunnelen. Der er ikke vi i dag. Vi mener man må se på dette i forbindelse med reforhandlingen om Byvekstavtalen med staten, sier Visnes.