Kongeørn flyr avgårde med rev: – Ikke hverdagskost

Jan Lars Nesjes viltkamera i Stryn fanget opp noe helt spesielt.

Sigrid Haaland

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

I slutten av mars fanget et av viltkameraene til hobbyfotograf Jan Lars Nesje opp en kongeørn som løfter en rev og flyr avgårde.

– Dette er ikke hverdagskost, sier hobbyfotografen til BT.

Det var NRK som først skrev om videoen.

Nesje forteller til BT at han har holdt på med dette i nærmere ti år for å fange et slikt øyeblikk på video.

Videoen ble tatt ved Mindresunde i Stryn. Nesje er jeger, og hadde lagt ut reven, som han selv hadde skutt, som åte.

– Jeg har flere viltkameraer som står ute hele året. De fleste ørnene spiser seg mette og drar. Men denne spiste litt av bakfoten og tok med seg reven, sier han.

Han kjenner ikke til hvor langt ørnen fløy med reven, som han anslår at veide rundt seks kilo.

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, sier til NRK at det normalt ikke er mulig å lette med et så stort dyr og at ørnen trolig dro nytte av sterk vind under løftet.