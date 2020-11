På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

1. Roger fikk jobben som leder for den lokale fotballklubben. Så ble hemmeligheten hans avslørt.

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Les hele saken: - Det var jo en bombe som smalt

Pengene fra panting av tomflasker, hvorfor var ikke de kommet inn på konto? Og hvor var barnas egenandeler fra bussturene blitt av?

Mistanken om at noe var galt, snek seg inn gradvis hos klubbstyret i Odda Fotballklubb.

2. Steinar var veldig ensom. Løsningen han valgte, fikk mye større konsekvenser enn han hadde ant.

Foto: Tor Høvik

Les hele saken: Endelig har han den trygge vennegjengen han drømte om

Steinar Halleland var på bunnen da han gikk offentlig ut med et dypt personlig budskap – han slet med å få seg venner. Bak det uvanlige utspillet lå mange stusslige år.

3. I fem år har de jaktet på et sted å bli gamle sammen. Nå har de funnet idealet.

Foto: Hedvig Idås

Les hele saken: Gjengen i Bølgen er selve eldrebølgen

Det begynte med en avisartikkel. Den handlet om et sted i Sverige, der naboene hadde en felles leilighet hvor de lagde middag hver eneste dag. Dermed etablerte gjengen i Bergen Bølgen, et fellesskap av godt voksne venner i 50–60-årene, som ønsker å etablere et bokollektiv.