Fotografen er død! Lenge leve fotografen

Leif Moe Nilsen døde 19. november, 75 år gammel.

I Det Glade Bergen var Leif et naturlig midtpunkt og saklig debattant. Var han i kulør, kom gitaren frem og stemningen steg betraktelig, skriver venner om Leif i minneordet. Foto: privat

Reklamefotografen i Bergen, Leif Moe Nilsen, trakk sitt siste sukk på morgenkvisten den 19. november, mens han holdt sin kjære datter Elisabeths hånd.

For et års tid siden begynte kreft å herje i kroppen. Leif levde det siste året så normalt som mulig mellom behandlinger med cellegift og stråling. I forrige uke ble det konstatert at kreften hadde spredt seg og i tillegg hadde det forbannede covid-19 viruset gitt døden et forsprang. Da han la seg til å sove onsdag aften var Leif innforstått med at slaget var tapt.

Som 14 åring sendte moren Leif på en dannelsesreise med seilskipet «Statsraad Lehmkuhl». Etter mange eventyr på de syv hav og ikke minst i fremmede havner, returnerte han til sin fødeby og utdannet seg til automasjonsingeniør på Teknikken.

Etter en tid i arbeid på Hansa Bryggerier bar det til USA, sammen med familien for en mastergrad og tittel som sivilingeniør.

Men, det var fotograf Leif Moe-Nilsen som returnerte til Bergen. Han hadde tatt opp tråden etter sin far, Arne Moe-Nilsen som var en ivrig naturfotograf. Nyutdannet fra Brooks Institute of Photography i Santa Barbara i USA, var Leif en av de første universitetsutdannede fotografene i Norge.

Leif var ikke naturfotograf. Han var reklamefotograf. Han hadde ikke kontroll på solen. Derfor brakte han naturen inn i studio. Her hersket Leif over lys og skygge. Han var studiofotografen par excellence. Han ble etterspurt av reklamebyråene, fryktet og beundret av sine kolleger. En av byens Art Directors har en gang uttalt: «Leif får alt kjedelig til å skinne».

Leif hadde alltid prosjekter på gang, små som store. I flere år hadde han planer om å etablere et gigantisk filmstudio i Bergen. Alt var klappet og klart til igangsetting bortsett fra hvordan bakgrunnene på filmsettene skulle hengsles.

At det ikke ble noe av skyldes verken Leif, hans samarbeidspartnere eller hengslene. Det var simpelthen omstendighetene.

Han elsket å bygge «reder». På et tidspunkt hadde han tre redeprosjekter på gang, hus på Hop, hus i Spania og ikke minst hytten på Strøno. Alt er fiks og ferdig.

I Det Glade Bergen, reklamekreatørenes samlingssted, var Leif et naturlig midtpunkt og saklig debattant. Var han i kulør, kom gitaren frem og stemningen steg betraktelig. Hans engasjement og vennlighet vil bli husket, stillheten etter Leif må vi vende oss til.

I det våre tanker går til hans kjæreste hustru Gunvor, kjære datter Elisabeth og familie, lyser vi fred over Leifs minne.

Venner i Glade Bergen, Henning E. Dahl, Erik Sveinsson Blindheim, Ralph Wilson, Sture Nepstad, Per Nybø, Bård Kjersem