Stort snøskred Sogn: – Går fremdeles mindre skred

Det er uvisst om biler er tatt i et større skred over Sognefjordveien i Leikanger.

Raset sperrer riksvei 13 mellom Leikanger og Hella fergekai. Foto: Statens Vegvesen

– Skredet har gått like ved Kvinnefossen i Leikanger. Det er et pågående ras over veien. Omfanget er ukjent for oss, sier vaktkommandør hos 110-sentralen Håkon Myking.

Skredet er såpass stort at det er ukjent om noen biler er tatt av raset. Det er ikke observert at noen er tatt, melder politiet.

Innsatspersonell er på stedet. Foto: Brannvesenet i Leikanger

– Går fremdeles skred

I en oppdatering like etter klokken 16 skriver Vest politidistrikt at det pågår søk med helikopter og båter, samt innsatspersonell.

– Det er ikke meldt om noen som er tatt så langt, skriver de på Twitter.

Ved 16.30-tiden pågår fremdeles søk med store ressurser. Det er sendt inn hunder som søker gjennom raset.

– De har ikke gjort noen markeringer så langt, skriver politiet.

Det går fremdeles mindre skred i området. Veien er helt stengt og vil forbli det fremover, opplyser politiet.

20 meter bredt

Politiet opplyser at det dreier seg om flere snø/jordskred, men for det meste snø.

Skredet er cirka 20 meter bredt og tre-fire meter høyt.

– Det er ikke meldt at noen er tatt av raset, men det er såpass høyt at det ikke er mulig å se. Det kan være at det står biler inni der eller at de har gått på sjøen, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.

Har du tips eller bilder? Send en e-post til 2211@bt.no.

Skal ha gått ras tidligere

Ifølge Myking er det snakk om stein, jord og snø, i det han beskriver som et bratt område.

– Det er meldt at skredet har tatt med seg støpekanten langs veien, sier Myking.

Han forteller at mannen som ringte inn sa at det har gått ras i området tidligere.

Politiet ble varslet om skredet klokken 15.17. Det var øyenvitner til skredet.

– Det var noen som så raset gå, men det var ikke mulig å avkrefte om det var noen i raset eller ikke. Derfor rykker vi ut med full styrke, sier Mikkelsen.