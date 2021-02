Avslutter søk etter stort snøskred i Sogn

Det er ingenting som tyder på at noen ble tatt av snøskredet i Leikanger, konkluderer politiet.

Raset sperrer riksvei 13 mellom Leikanger og Hella fergekai. Foto: Statens vegvesen

Publisert For mindre enn 3 timer siden

Søndag ettermiddag gikk et større jord- og snøskred like ved Kvinnefossen i Leikanger.

Skredet er cirka 20 meter bredt og tre-fire meter høyt. Det var først ukjent om noen var tatt av raset og et stort søk ble igangsatt. Samtidig gikk det flere mindre skred.

– Det er ikke meldt at noen er tatt av raset, men det er såpass høyt at det ikke er mulig å se. Det kan være at det står biler inni der eller at de har gått på sjøen, sa operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt i 16-tiden.

Alle nødetater, frivillige, helikopter, lavinehunder og en redningsskøyte rykket ut.

Innsatspersonell er på stedet. Foto: Brannvesenet i Leikanger

Gikk fremdeles skred

I flere timer søkte hunder, båter og helikopter i skredet.

Det var et øyenvitne som varslet politiet om skredet klokken 15.17.

– Det var noen som så raset gå, men det var ikke mulig å avkrefte eller bekrefte om det var noen i raset eller ikke. Derfor rykker vi ut med full styrke, sa Mikkelsen i 16-tiden.

Hudene som gjennomsøkte raset gjorde ingen markeringer og helikoptersøket ble avsluttet i 17-tiden. Da søkte fortsatt redningsskøyten «Uni Sognefjord» i strandsonen.

Redningsskøyten «Uni Sognefjord» søker i fjorden. Foto: Redningsselskapet

Veien åpner ikke søndag

I 18-tiden ble redningsoppdraget avsluttet.

– Det er ingenting som tyder på at noen ble tatt av raset, skriver politiet på Twitter.

Riksvei 13 mellom Leikanger og Hella fergekai forblir stengt og vil ikke bli åpnet i dag.

Stein, jord og snø har rast i det bratte området. Foto: Redningsselskapet

Politiet opplyser at det dreier seg om flere snø/jordskred, men for det meste snø.

En geolog fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er på vei til stedet for å gjøre vurderinger av skredfaren.

Skal ha gått ras tidligere

Ifølge vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen er det snakk om stein, jord og snø, i det han beskriver som et bratt område.

– Det er meldt at skredet har tatt med seg støpekanten langs veien, sier Myking.

Han forteller at mannen som ringte inn sa at det har gått ras i området tidligere.