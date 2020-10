Nytt selskap vil bygge Ringvei øst og Hordfast

Nye Veier AS legger frem forslag om å overta ansvaret for byggingen av prosjektene.

FLASKEHALS: Slik er dagens vei fra Midtun til Arna. Bildet er fra Grimesvingene. En ny vei, Ringveg Øst, skal gjøre det lettere for trafikk fra Bergen sør og Bergen vest å komme seg både østover og nordover. Foto: Arkiv

Selskapet Nye Veier AS ble opprettet av Stortinget tilbake i 2016 for å være et alternativ til Statens vegvesen når det gjelder å bygge ut veier i Norge.

Frem til nå har de ikke hatt inne noen prosjekter på Vestlandet, men nå kommer de med sine første forslag.

I et brev som ble sendt samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) torsdag, ligger nemlig både Ringvei Øst og E39 fra Stord til Os inne på planene.

Flere grupper

I forslaget sitt til prosjekter å satse på havner begge disse i gruppe 3. Dette er gruppen med prosjekter som de kan bygge dersom Stortinget bestemmer seg for å øke de årlige tildelingene til selskapet med fire milliarder.

Det vil innebære en betydelig økning. Tildelingen i 2021 er 5,8 milliarder.

«Ringvei Øst er et svært interessant prosjekt, et prosjekt hvor Nye Veiers modell vil kunne fungere bra», skriver de i brevet med tittelen «Nye Veiers prioriteringer NTP 2022-2033».

Samferdselsminister Hareide sitter nemlig og jobber med forslaget for den neste nasjonale transportplanen (NTP). Det er denne som legger føringer for all samferdselsutbygging i landet.

Nye Veier får sin pott i planen, og har sendt inn sine forslag til prosjekter de vil prioritere.

– Må sette garn for å få fisk

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) er strålende fornøyd med beslutningen. Han sier han har vært i dialog med selskapet gjennom året.

– Nye Veier har en stor portefølje, men de har fremdeles ikke hatt et eneste prosjekt i vårt fylke.

Både Ringvei Øst og brokryssingen over Bjørnafjorden har vært prosjekter som er utarbeidet av Statens vegvesen. De store kostnadene har imidlertid vært til hinder for fremdriften i utbyggingen.

Askeland mener det blir feil å bare fokusere på at veivesenet skal bygge ut her.

– Å få inn prosjekt hos Nye Veier vil bare øke vår andel av potten. Det bygges ut i to organisasjoner her i landet og vi må være med på begge, sier han, og legger til:

– En fisker sørger for å ha garn i sjøen.

Setter opp mot hverandre

Nye Veier har også flere garn i sjøen. Rinhveiprosjektet setter de opp som alternativt prosjekt til E39- strekningen fra Bokn til Stord. De understreker at de har jobbet for lite med prosjektet i Bergen til å si om det bør prioriteres før E39-prosjektet, men sier samtidig at det fremstår som et godt, samfunnsøkonomisk prosjekt med stor nytte for regionen.

«Nye Veier har derfor ambisjoner, dersom vi får muligheten, til å utvikle dette prosjektet for å få det høyt opp på prioriteringslista og dermed relativt tidlig gjennomføring».

Usikker på brokostnader

Også Hordfast fra Stord til Os er med i gruppen av prosjekt de vil bygge om de får mer penger.

«E39 Stord-Os er beregnet å være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Utvikling av denne viktige forbindelsen passer godt med Nye Veiers mandat», skriver de i brevet.

Prisen estimerer de til 30 milliarder kroner. De fremmer også en usikkerhet rundt kostnadene av broen som skal bygges over Bjørnafjorden.

«Vedlikeholdskostnadene til ei flytebru er vanskelig å beregne, og dersom disse kostnadene blir høye, vil det gå ut over selskapets mulighet til å utvikle nye prosjekter», skriver de.